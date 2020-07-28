Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı PFDK'lık oldu

28 Temmuz 2020 Salı, 18:04

Süper Lig'de Göztepe, Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor, MKE Ankaragücü, HES Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor kulüpleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca, HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve antrenör Gordan Cipric ile Göztepe futbolcusu Eren Bilen, Sivasspor'un antrenörü Bülent Albayrak ve kaleci antrenörü Mustafa Cengiz Birgen, MKE Ankaragücü'nün antrenörü Atila Gerin'in de PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

İŞTE O SEVKLER



Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şöyle:

"1- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 25.07.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu EREN BİLEN'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 26.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 25.07.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü antrenörü MEHMET BÜLENT ALBAYRAK'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ile "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca 26.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü kaleci antrenörü MUSTAFA CENGİZ BİRGEN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü'nün 25.07.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/1 maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi ALİ FIRAT'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi KAAN ŞANLIKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü görevlisi EVRİM ÇETİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimat'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü görevlisi NURİ ÇETİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimat'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi NEVZAT YAKI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 25.07.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü ATİLA GERİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü'nün 25.07.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11, 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı BERNA GÖZBAŞI'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3 maddesi uyarınca ve 25.07.2020 tarihinde medyada ve 26.07.2020 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 28.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA TOZGÖZ'ün 25.07.2020 tarihinde medyada yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi ONUR GÖZBAŞI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3 maddesi uyarınca 28.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü GÖKHAN ÜNAL'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü GORDAN CIPRIC'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi MEHMET ŞEN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 5/4 ve 6/12 maddeleri uyarınca 28.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 25.07.2020 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 3/2, 4/5, 6/3 ve 8. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."