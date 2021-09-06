Kayserispor eski başkanı Recep Mamur son yolculuğuna uğurlandı
Kayserispor'da 14 sene başkanlık yapan ve 72 yaşında hayatını kaybeden iş insanı Recep Mamur, törenle toprağa verildi.
Yukatel Kayserispor'da 14 sene başkanlık yapan ve 72 yaşında hayatını kaybeden iş insanı Recep Mamur, son yolculuğuna uğurlandı.
Kayserispor'da 1999-2013 yılları arasında kulüp başkanlığı yapan iş insanı Recep Mamur, geçirdiği rahatsızlık sonucu dün hayatını kaybetti. Mamur'un Hulusi Akar Caminde kılınan cenaze namazına, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başlanları, Kayserispor As Başkanı Ali Çamlı ile Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı. futbolcular İlhan Parlak, Uğur Demirok ve Dimitrios Kolovatsios, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, hayatını kaybeden Recep Mamur'un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Mamur, Asri mezarlıkta toprağa verildi. Recep Mamur'un oğlu iş insanı Mustafa Mamur'un zaman zaman ayakta durmakta güçlük çektiği ve futbol dünyasının önde elenlerince teselli edildiği görüldü.
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