Kayserispor Fernandes’e imza attırdı
Kayserispor’un anlaşmaya vardığı Manuel Fernandes ile sözleşme yaptı.
Hes Kablo Kayserispor’un anlaşmaya vardığı Manuel Fernandes ile sözleşme yaptı.
Süper Lig’in ilk 4 haftasında 2 galibiyet 2 mağlubiyet alarak 6 puan toplayan Hes Kablo Kayserispor, dış transferde anlaşmaya vardığı Manuel Fernandes ile sözleşme yaptı.
Hes Kablo Kayserispor, bugün sabaha karşı Kayseri’ye gelen ve sonrasında kulübe geçen Manuel Fernandes ile yaptığı son görüşme neticesinde 1+1 yıllık sözleşme yaptı.
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