Kayserispor Fernandes’e imza attırdı

Kayserispor’un anlaşmaya vardığı Manuel Fernandes ile sözleşme yaptı.

İHA
04 Ekim 2020 Pazar, 15:54
Kayserispor Fernandes’e imza attırdı
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Hes Kablo Kayserispor’un anlaşmaya vardığı Manuel Fernandes ile sözleşme yaptı.
Süper Lig’in ilk 4 haftasında 2 galibiyet 2 mağlubiyet alarak 6 puan toplayan Hes Kablo Kayserispor, dış transferde anlaşmaya vardığı Manuel Fernandes ile sözleşme yaptı.
Hes Kablo Kayserispor, bugün sabaha karşı Kayseri’ye gelen ve sonrasında kulübe geçen Manuel Fernandes ile yaptığı son görüşme neticesinde 1+1 yıllık sözleşme yaptı.


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