Kayserispor-Karagümrük başladığı gibi bitti!
Hes Kablo Kayserispor: 0 - Fatih Karagümrük: 0
Stat: Kadir Has
Hakemler: Alper Ulusoy, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Satman
Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Krvzic, Attamah, Hasan Hüseyin Acar, Campanharo, Lennon, Kanga
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Balkovec, Ramazan Civelek, Biglia, Jimmy Durmaz, Sabo, Ndao, Sobiech
Süper Lig'in 10. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük karşılaşması 0-0 berabere tamamlandı.
13. dakikada Lopes'in sağdan ortasında penaltı noktasında uygun pozisyonda topla buluşan Hasan Hüseyin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Viviano kontrol etti.
23. dakikada Biglia'nın kullandığı serbest vuruşta arka direğe koşu yapan Fatih Kuruçuk'un kafaya indirdiği top, altıpas içerisinde Sabo önünden geçerek auta gitti.
33. dakikada sol çizgiye inen Krvzic'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Campanharo'nun vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinde auta çıktı.
35. dakikada Hasan Hüseyin'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta rakiplerinin arasından iyi yükselen Lopes'in kafa vuruşunda köşeye giden topu kaleci Viviano çelmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.
İkinci yarıda iki ekip de pozisyonlar buldu ancak değerlendiremedi ve maç da 0-0 bitti.
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