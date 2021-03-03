Kayserispor, Rizespor'u ateşe attı
Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor: 2-1
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun
HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar, Uğur Demirok, Kolovetsios, Ramazan Civelek, Aziz Behich, Attamah(Dk. 83 Sapunaru), Muhar, Lennon (90+1 Nurettin Korkmaz), Avramovski (Dk. 90+1 Emre Demir), Henrique (Dk. 83 Melih Okutan), Maglica (Dk. 51 İlhan Parlak)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Talbi, Abdullah Durak, Jesus (Dk. 67 Onur Bulut), Boldrin, Soderlund (Dk. 67 Skoda), Selim Ay (Dk. 86 Dos Santos), Sabo, Melnjak (Dk. 46 İsmail Köybaşı), Merlah, Dokovic (Dk. 46 Samudio)
GOLLER: Dk. 48 Muhar, Dk. 77 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor) - Dk. 73 Samudio (Çaykur Rizespor)
Spor Toto Süper Lig’in 28'inci haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.
48'inci dakikada korner atışı kullanan Avramovski'nin ceza sahası içine gönderdiği topu Maglica kafa ile sektirerek, Muhar ile buluşturdu. Topa kafa ile vuran Muhar topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
57'inci dakikada sağ çaprazda Selim Ay'ın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Samudio'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.
71'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Lennon'un kaleye çektiği şut direkten döndü.
73'üncü dakikada ceza sahası dışında Boldrin'in verdiği pasta topla buluşan Samudio'nun kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 1-1.
77'nci dakikada sağ kanatta Ramazan Civelek'in ceza sahası içine gönderdiği ortaya kafa ile vuran İlhan Parlak topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
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