Kayserispor'da bayram havası

14 Eylül 2020 Pazartesi, 09:13

Hes Kablo Kayserispor, yeni sezona galibiyetle başladı.

Süper Ligin ilk haftasında sahasında Kasımapaşa’yı konuk eden Hes Kablo Kayserispor 1-0’lık sonuç ile 3 puanı aldı. Yeni sezona galibiyetle başlayan Sarı-Kırmızılılar maç sonrası büyük sevinç yaşadı.

Yeni transferlerinden yoksun olarak mücadele etmesine rağmen 3 puanı almayı başaran Sarı Kırmızılı takım, geçen sezon ligin ilk haftasında Alanyaspor’a 1-0 yenilmişti.



