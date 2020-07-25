Kayserispor'da büyük üzüntü
Lig'in son hafta mücadelesinde Trabzonspor'a 2-1 yenilerek ligden düşen Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular, maç sonrası büyük üzüntü yaşadı.
Lig'in son hafta mücadelesinde Trabzonspor'a 2-1 yenilerek ligden düşen Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular, maç sonrası büyük üzüntü yaşadı.
Ligin 34'üncü haftasında evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen Hes Kablo Kayserispor, TFF 1'inci Lig'e düştü. Karşılaşma sonrası Kayserisporlu futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla ligi 32 puan toplayarak son sırada tamamladı.
Video Haberler
- Karamollaoğlu'ndan Ali Erbaş değerlendirmesi
- İmamoğlu paylaştı: Kadın makiniste saldırı anı
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'dostum dostum' yorumu
- AKP Kadın Kolları'ndan dikkat çeken toplu istifa
- İzmir’in en büyük fay hattı görüntülendi
- Ayasofya’ya giremedi, gözyaşlarına boğuldu
- Ayasofya Camii'nde ilk hutbe: Ali Erbaş kılıçla çıktı
- Maske takmayı reddettiği için uçaktan indirildi
- Ali Sunal ve Berkay kavga mı etti? İşte ilk açıklama
- Lüks yat alev alev böyle yandı