Kayyım eski belediye başkanına fazla ödenen maaşları geri istedi

05 Haziran 2021 Cumartesi, 16:15

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre; Seyid Narin’in avukatına gönderilen yazıda, mahkeme kararının kuruma geç ulaşması sonucunda, yanlışlıklı ve mükerrer olarak Narin’e fazladan 139 bin 873 lira ödendiği belirtildi ve bu paranın iadesi istendi.

Sur Kaymakamı ve Sur Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi imzası ile Sur’un eski belediye başkanı Seyid Narin’in avukatına gönderilen yazıda, Mart 2014 yerel yönetim seçimlerinden sonra belediye başkanı olarak seçilen Seyid Narin’in, 22 Ağustos 2015 tarihinden itibaren açığa alınarak, maaş ve ücretlerinin 657 Sayılı Kanunun 141. Maddesine göre görev yaptığı süreler içerisinde 2/3 oranında ödemesi yapıldığı belirtildi.

Yazının devamında şöyle denildi:

“Mahkeme kararı geç ulaştı, sehven ve mükerrer ödemeler yaptık”

“Ancak, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 12/04/2018 tarihli ve E. 2017/4086, K.2018/1123 sayılı kararı ile 10 yıl 15 ay ceza aldığı ve kesinleştiği tespit edilmiş olup, kesinleşen mahkeme kararına ve ilgili kanunlar çerçevesinde adı geçen Belediye Başkanın görevine 12.04.2018 tarihinden geçerli olmak üzere son verilmesi gerekirken, mahkeme kararının kuruma geç ulaşması sonucunda, 12.04.2018-30.03.2019 tarihleri arasında sehven mükerrer olarak Seyid Narin’e ödenen maaş ve ücret toplamı 139.873,09 TL’nin kişi borcuna alınmış olup, alınan bu kişi borcunun adı geçen vekilinizden bu tutarın tahsil edilerek en geç 30 gün içerisinde T. Halk Bankası Diyarbakır Şubesine yatırılması, yatırılmaması durumunda durumun da 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunun ilgili maddesi gereğince tahsili yönüne gidilecektir. Bilgi ve gereğini rica ederim.”