'Kayyım sela okunmasını yasaklattı'

26 Şubat 2021 Cuma, 15:09

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ‘Millet İradesinin Gaspı, Kayyım Politikası Raporu’nu yayımladı. Tanrıkulu’nun raporunda kayyım atanan belediyelerde yaşananlar anlatıldı.

Rapora göre Van’ın Özalp Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Ferhat Vardar, 3 Eylül 2017 tarihinde evinin yakınlarındaki camilerden gece saatlerinde sela okunmasını yasakladı. Raporda Silvan Belediyesi kayyımının taziye evlerinin anahtarlarını toplattığını dikkat çekilerek, “İlçedeki tüm taziye evlerinin anahtarlarını belediyede topladığı ve taziye kurmak isteyen ailelere muhtarların kefil olması halinde taziye yeri verildiği öğrenildi” denildi.

Raporda 3 büyükşehir, 6 il, 36 ilçe, 7 belde belediyesi olmak üzere toplam 52 belediyeye kayyım atandığına dikkat çekilerek, atanan kayyımlara da kayyım atandığı şöyle açıklandı:

“Birçok kayyım, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, usulsüzlük ve ‘FETÖ üyeliği’ iddialarıyla merkeze çekildi ya da görevden uzaklaştırıldı. Sonuç olarak toplamda 55 belediyeye atanan kayyım değiştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kayyımı Hasan Basri Güzeloğlu’nun yerine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyımı Mustafa Yaman’ın yerine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Siirt Belediyesi kayyımı Ali Fuat Atik’in yerine, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, Iğdır Belediyesi kayyımı Enver Ünlü’nün yerine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim atandı.”

‘5 AY GEÇMEDEN GÖREVDEN ALINDI’

“7 Eylül 2020 tarihinde Diyadin Kayyımı Hasan Doğan İçişleri Bakanlığı talimatı ile açığa alındı. Doğan hakkında ‘FETÖ üyeliği’ soruşturması yürütüldüğü öğrenildi. Silvan Kayyımı Mehmet Uslu da İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevinden alındı. Yerine Çerkeş Kaymakamı Ömer Faruk Çelik atandı ve göreve başladıktan sonra 5 ay bile geçmeden görevden alındı. Erzurum Karayazı Kayyımı Abdulgani Mağ, İçişleri Bakanlığı tarafında hakkında açılan 'FETÖ soruşturması' kapsamında görevinden alındı.”

Raporda kayyımların icraatları şöyle özetlendi:

VAN’DA TAŞINMAZLAR SATIŞA ÇIKARILDI: Belediyeye ait 100 bin dönüm arazinin büyük bir bölümü satılırken, yüzlerce işyeri de ilana çıkarıldı. Gayrimenkul satışıyla yetinmeyen kayyım, 30 milyon TL kredi kullandı, 30 milyon TL kredi için de başvuru yaptı.

Dört yıl önce DBP'li yönetim tarafından temeli atılan ve önceki yıl tamamlanan 6.662 metrekare alana sahip 500 araçlık “Çok Katlı Otopark”ın içerisinde bulunan 31 işyeri ve otoparkın tamamı satılıyor. Şu ana kadar 15 işyeri satıldı, diğer iş yeri ve otoparkın satışı için ise iki kez ihale gerçekleştirdi. Ayrıca Galericiler Sitesine 10 yıl önce kiralanan 66.392 metrekarelik alanı satışa çıkarıldı.

27 Eylül 2017 tarihinde yapılan ihalede Van Otomobil ve Galeri İşletmecileri Derneği'ne 20 yıl boyunca galericiler sitesi kalması şartıyla 17 milyon 500 bin TL’ye satıldı.

12 YAŞINDA ÖLDÜRÜLEN UĞUR KAYMAZ’IN HEYKELİ KALDIRILDI: Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 12 Kasım 2004 tarihinde evinin önünde babası Ahmet Kaymaz ile birlikte 13 kurşun ile öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz adına yaptırılan heykel, kayyım tarafından kaldırıldı.

KAYYIM GIDA KARTLARINI İPTAL ETTİ: Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yardım amacıyla dağıttığı “gıda kartı” belediyeye atanan kayyım tarafından iptal edildi. Midyat, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerine sığınan yaklaşık bin 500’ü Nusaybinlinin faydalandığı kart ile zorunlu gıda ihtiyaçları karşılanıyordu.

KAYYIMLARIN ‘KÜLTÜR SANAT İCRAATLARI: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (DBŞT) kadrosunda yer alan 31 oyuncunun sözleşmesi yenilenmeyerek işlerine son verildi. Oyuncusuz kalan DBŞT, böylece fiili olarak kapatılmış oldu. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nu saymazsak, şehir tiyatrosuz kaldı.

KAYYIM, ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN AÇILAN 'SESLİ KÜTÜPHANE'Yİ KAPATTI: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında Sosyal Hizmetler Dairesi Engelliler Destek Birimi bünyesinde kurulan Sesli Kütüphane, kayyım tarafından kapatıldı. Engelli çocukların anadillerinde yazılmış kaynaklara ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla belediye web sitesine yüklenen sesli kitaplara ise erişim engellendi.

ŞIRNAK CİZRE’DE KAYYIM İLÇENİN TEK TAZİYE EVİNİ YIKTI: Şırnak'ın Cizre ilçesinde belediye tarafından yaptırılan ve halka kreş ile taziye evi olarak hizmet veren Cudi Taziye Evi belediyeye atanan kayyım tarafından yıktırıldı. İlçenin tek taziye evi olan bina sokağa çıkma yasakları sırasında hasar görmesine rağmen yurttaşlar taziyelerini burada kurmaya devam ediyordu. Taziye evinin etrafı zırhlı araçlarla kuşatılırken, kepçe ile yıkılan binanın molozları kamyonlarla şehir dışına taşındı.

KAYYIM KÜTÜPHANEYİ DE KAPATTI: DBP’li Van Gürpınar Belediyesi’nin hurdaya çıkarılan halk otobüsünü dönüştürerek açtığı Şair Niyazi Sönmez Kütüphanesi kayyım tarafından kapatıldı.

KADINA ÜCRETSİZ OTOBÜS İPTALİ: Vali İbrahim Taşyapan’ın kayyım olarak atandığı Van Büyükşehir Belediyesi, kadınların her Perşembe günü belediyeye ait toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanması kararını iptal etti.