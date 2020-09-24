Kaz Dağları, memlekete sahip çıkmak demektir

24 Eylül 2020 Perşembe, 06:00

Kaz Dağları’ndaki madencilik faaliyetine karşı direnen yaşam savunucularının gözaltına alınıp içinde barındığı çadırların sökülmesi protesto edildi.

Eylemde, “Kaz Dağları’na sahip çıkmak memlekete sahip çıkmaktır. Tahliye edilmesi gereken yaşam savunucuları değil, Alamos Gold’dur!” denildi.

“Kaz Dağları’nın üstü altından değerlidir”, “Havama, suyuma, toprağıma dokunma” pankartlarının açıldığı eylemde konuşan Ekoloji Birliği Eşsözcüsü Süheyla Doğan, “Bu karar, Kaz Dağları’nı elini kolunu sallayarak delik deşik etmesine izin vermediğimiz Alamos içindir. Halilağa’da halkın katılımı toplantısını keyiflerince yaptırmadığımız Cengiz içindir. Bu tahliye, ‘Siz rahat olun, biz sizin yanınızdayız’ demek içindir” ifadelerini kullandı.