Kaz Dağları’nda altın madenine karşı başlatılan nöbete destek vermek de suç oldu

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Çanakkale Tabip Odası Başkanı doktor Güleda Erensoy, 9 Haziran’da ve avukat Burcu Özaydın Kahveci’ye 14 Haziran’da bölgeyi girdikleri için kişi başı 3 bin 180 lira ceza kesildi. Çanakkale Valiliği, bir yılı aşkın süredir doğa harikası Kaz Dağları’nı korumak için nöbet tutan çevrecilere yolladığı tebligatta, koronavirüs tedbirleri kapsamında ormanlara girişin yasaklandığını belirterek geçen nisan ayında alanı terk etmelerini istemişti.

Nöbet tutan çevreciler de şirketin ruhsat süresinin 2019 yılında dolduğunu ve ruhsatın yenilenmediğini anımsatarak ilk önce şirket çalışanlarının alanı terk etmesi gerektiğini belirtmişti.

Daha sonra pandemi gerekçesiyle çevrecilere binlerce lira ceza kesilmişti. Gazetemize konuşan avukat Özaydın, 14 Haziran’da Bayramiç’ten bir grupla nöbet tutan çevrecilere cezalar kesilmesi ve ormana giriş çıkışın engellenmesine karşı destek olmak için yola çıktıklarını belirterek, “O gün Çanakkale Çan yolunda çok geniş bir alanda yol çalışması kararı alınmış. Kirazlı Balaban’a yaklaşık 4.5 km kilometre uzaklıkta araçlarımız durduruldu. Otoyolun kapalı olduğu söylendi. Kimliklerimiz alındı. GBT yapıldı. Biz de araçlarımızı orada bıraktık ve patikalardan 4.5 km boyunca Kirazlı Balaban piknik alanına doğru yürüdük. Jandarma tutanak tuttuğunu söylemedi” dedi. Özaydın, tutanağın kişinin yanında düzenlemesi ve keseceği cezayı söylemesi gerektiğini ifade ederek özetle şöyle konuştu: “Tutanak daha sonradan tutulmuş. Bizi o gün saat 14.00 sıralarında durdurmuşlardı fakat bize daha sonra tebliğ edilen tutanak saat 18.00’de Kirazlı Balaban bölgesinde ormanlık alanda bulunduğumuz yönünde düzenlenmiş. Bu tamamen usulen de hukuken de yanlış. 2 Haziran itibarıyla alınan kararlarda kısıtlamalar kaldırıldı. Bu cezalar Çanakkale’de sadece Kirazlı Balaban bölgesinde kesiliyor.”

CEZALAR 400 BİN LİRAYI GEÇTİ

Avukat Özaydın, yaşam savunucularına kesilen cezaların toplamının 400 bin lirayı geçtiğini belirterek “Buradaki mücadeleyi bastıramayacaklar. Kaz Dağları’nı savunmaya devam edeceğiz. Mücadeleyi bu şekilde bitiremeyecekler. Cezalar ne olursa olsun şirket oradan çıkıncaya kadar nöbet sürecek” dedi.

BAŞKA YERDE YASAK YOK

Doktor Güleda Erensoy da bölgede 1 yılı aşkın süredir nöbet tutan çevrecilere 9 Haziran’da erzak götürdüğünü belirterek “Su ve vicdan nöbetinin tutulduğu alan bire bir orman içi bile değil. Bana jandarmalar girişte hıfzıssıhha kurul kararını gösterdi. O karar nisan tarihliydi ve 1 Haziran’da AVM’ler, kafeler, plajlar, mesire yerleri açılmıştı. Hemen bitişiğindeki Balaban dinlenme tesisleri insan kaynıyordu ve hiçbir yasak yoktu. 5 arkadaşımızın kaldığı mevkinin girişinde ormana giriş yasak diye tutanak tuttular ve 10 gün önce bu tutanak gerekçesiyle ceza kesildiğini öğrendim. Çanakkale’nin hiçbir yerinde de ormana giriş yasağı uygulanmadı, ceza kesilmedi” diye konuştu.