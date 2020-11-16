Kaz Dağları’ndaki çevrecilere 525 bin lira para cezası

16 Kasım 2020 Pazartesi, 13:18

Kaz Dağları’nda Alamos Gold şirketinin taşeronu Doğu Biga Madencilik’in siyanürlü altın arama projesine karşı 425 gün “Su ve Vicdan Nöbeti” tutan çevrecilere ve onlara destek olanları toplamda, 525 bin lira idari para cezası kesildi. Para cezalarının gerekçesi olarak koronavirüs pandemisinde alınan önlemlere uyulmaması gösterildi. Çevreciler şimdi bu cezayı ödeyebilmek için destek bekliyor.

Hacizle karşı karşıya kalan çevreciler, yurttaşlara yaptığı çağrıda “Kaz Dağları’ndaki yüzbinlerce ağacı ve barındırdığı yaşamı yok edenler yerine bize cezalar kestiler. Yaşanan salgın bahane edilerek toplamda 500 bin lirayı aşan para cezalarıyla karşı karşıya bırakıldık. Kesilen cezalara itiraz ettik, hukuki süreci başlattık ancak bu süreç tamamlanmadan haciz emirleri gelmeye başladı” dediler.

‘350 BİN AĞAÇ KATLEDİLDİ’

Kaz Dağları Kardeşliği’nden yayımlanan çağrı metninde, şunlar belirtildi:

“350 bin ağacı katledip, kurdu kuşu sincapı yuvasıdan eden Alamos Gold’un altın madeni projesine karşı 425 gün kar kış, yağmur fırtına demeden çadırlarımızla nöbet tuttuk. 4 mevsim geçirdik gözümüz gibi koruduğumuz Kaz Dağları'nın yamacında. Alamos Gold’un patlatıp yok etmek istediği Balaban Tepesinin eteğinde çadırlarımızda uyuduk, o bize göz kulak oldu biz de ona. İçme suyumuz zehirlenmesin, daha fazla ağaç kesilmesin diye her türlü zorluğa rağmen mücadelemizden vazgeçmedik. Maden işletmesi kapanana ve tahrip ettikleri alan onarılana kadar Kaz Dağları’nı terketmeyeceğimize, haklı mücadelemizi kazanana kadar direneceğimize, her ağacı tek tek savunacağımıza söz verdik.

‘ŞİMDİ DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR’

Karşı karşıya kaldığımız hacizleri durdurabilmek, yaşamdan yana olan herkes için bir umut olan ve ağacın, sincabın, karacanın hakkını savunanların vicdanıyla büyüyen bu mücadeleye devam edebilmek için şimdi herkesin desteğine ihtiyacımız var. Biliyoruz ki yanımızda, kalbi Kaz Dağları için atan milyonlar var.”

Çevrecilerin çağrıları üzerine yurttaşlar internetten başlatılan yardım kampanyasına destek oldu. Şimdiye kadar çevrecilere 16 Kasım günü saat 12.48 itibariyle 13 bin 100 lira destek toplandı. Hedef ise 200 bin lira.