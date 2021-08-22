Kaza geçiren Kubilay Aka: Kafama cam girmiş

Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası açıklamalarda bulunan oyuncu Kubilay Aka, "Şekerden şüpheleniyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2021 Pazar, 16:04
Kaza geçiren Kubilay Aka: Kafama cam girmiş
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Geçtiğimiz hafta evinde talihsiz bir kaza geçirerek, düşen ve kafasına dikiş atılan Kubilay Aka yaşadığı kazayla ilgili açıklamada bulundu.

"ŞEKERDEN ŞÜPHELENİYORUZ"

Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Aka, "Vallahi şekerden şüpheleniyoruz, tekrar bir kontrol ettireceğiz dikişler çıktıktan sonra. Evde bir düşüp, bayıldım. Kafam cama girmiş. Dikiş attırdık, çok şükür tomografide kötü bir şey çıkmadı. Allah daha kötüsünden korusun" dedi


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