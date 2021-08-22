Kaza geçiren Kubilay Aka: Kafama cam girmiş

22 Ağustos 2021 Pazar, 16:04

Geçtiğimiz hafta evinde talihsiz bir kaza geçirerek, düşen ve kafasına dikiş atılan Kubilay Aka yaşadığı kazayla ilgili açıklamada bulundu.

"ŞEKERDEN ŞÜPHELENİYORUZ"

Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Aka, "Vallahi şekerden şüpheleniyoruz, tekrar bir kontrol ettireceğiz dikişler çıktıktan sonra. Evde bir düşüp, bayıldım. Kafam cama girmiş. Dikiş attırdık, çok şükür tomografide kötü bir şey çıkmadı. Allah daha kötüsünden korusun" dedi