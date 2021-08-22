Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin koronavirüse yakalandı

22 Ağustos 2021 Pazar, 15:41

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül Amerika’ya kızı Lavin’i okula yazdırmak için eşi Ece Binay ile birlikte seyahate hazırlanıyordu. Magazin Burada'dan Furkan Makar'ın haberine göre seyahat öncesi yapılan testte Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin’in testi pozitif çıktı.

14 GÜN KARANTİNA DA KALACAKLAR

Mahsun Kırmızıgül’ün eşi Ece Binay'a yapılan testin sonucu ise negatif çıktı. Ünlü sanatçı kızı ile birlikte 14 gün karantina da kaldıktan sonra Amerika’ya gidebilecek.

AŞI PAYLAŞIMIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Mahsun Kırmızıgül, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından pandeminin başından beri süregelen aşı tartışmalarına katılmış ve Sağlık Bakanlığı'nı eleştirmişti. Kırmızıgül, yakın dostu Alişan'a başsağlığı dilerken şöyle yazmıştı;

"Bu ülkenin yönetimi aşıları erken alabilseydi binlerce insanı kaybetmeyecektik. Sevgili Alişan’nın kardeşi Selçuk Tektaş’da aşılansaydı belki ölmeyecekti, çocukları ise yetim kalmayacaktı. Türk bilim insanlarının bulduğu aşıyı almak için önemli ülkeler anında sıraya girdiler. Aşıları aldılar ve ölümleri büyük ölçüde önlediler Ama biz o hayat kurtaran, etkili olan Biontech aşılarını almadık, ve o aşıları en geç alan ülkelerden olduk. Yazık çok yazık."