Kazdağları Ekolojik Platformu, Cengiz Holding'e dava açıyor

22 Ağustos 2021 Pazar, 13:10

Çanakkale Kazdağları’nda, Kanadalı Alamos Gold ve yerli iştiraki Doğu Biga Madencilik A.Ş.’nin yarattığı çevre tahribatının ardından, Cengiz Holding'e ait Truva Bakır İşletmesi tarafından gerçekleştirilmek istenen Bayramiç-Çan ilçelerine bağlı 603 hektarlık alanı kapsayan Halilağa Bakır Madeni Projesi'ne, 26 Temmuz 2021 tarihinde ÇED tarafından 'olumlu' raporu verildi.

Yaptığı inşaat ve maden çalışmalarıyla doğa ve çevre katliamına neden olduğu için sık sık gündeme gelen Cengiz Holding'in bu projesine karşı çıkan Kazdağları Ekoloji Platformu, konuyla ilgili olarak dava açacaklarını duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Kazdağları Ekoloji Platformu, şu ifadelere yer verdi:

Cengiz Holding’in Halilağa Bakır (altın) Madeni Projesi’ne Karşı Dava Açıyoruz! 24 Ağustos Salı günü saat 14.00’de Çanakkale Adliyesi önünde olacağız. Sizleri de bekliyoruz!

Cengiz Holding’in Halilağa Bakır (altın) Madeni Projesi’ne Karşı Dava Açıyoruz!



24 Ağustos Salı günü saat 14.00’de Çanakkale Adliyesi önünde olacağız. Sizleri de bekliyoruz! #DefolCengiz pic.twitter.com/r3znopnPdj — Kazdağları Ekoloji Platformu (@EkolojiKaz) August 22, 2021

Tüm itirazlarımıza rağmen ne yazık ki Cengiz Holding tarafından gerçekleştirilmek istenen Bayramiç-Çan İlçelerine bağlı onlarca köyü etkileyecek olan Halilağa Bakır(altın) Madeni Projesi için 26 Temmuz 2021 tarihinde “ÇED OLUMLU” kararı verildi.

Tüm itirazlarımıza rağmen ne yazık ki Cengiz Holding tarafından gerçekleştirilmek istenen Bayramiç-Çan İlçelerine bağlı onlarca köyü etkileyecek olan Halilağa Bakır(altın) Madeni Projesi için 26 Temmuz 2021 tarihinde “ÇED OLUMLU” kararı verildi. — Kazdağları Ekoloji Platformu (@EkolojiKaz) August 22, 2021

Projenin gerçekleşmesi durumunda bölgedeki köylerin suyunu kurutacak, henüz başlangıç aşamasında ÇED alanı içinde kalan 540 hektar ormanı, 43 hektar tarım alanını yok olacak. Köylülerin tarlaları kamulaştırma tehdidi ile tebligat gönderilerek ellerinden alınmaya çalışılıyor.

Projenin gerçekleşmesi durumunda bölgedeki köylerin suyunu kurutacak, henüz başlangıç aşamasında ÇED alanı içinde kalan 540 hektar ormanı, 43 hektar tarım alanını yok olacak.

Köylülerin tarlaları kamulaştırma tehdidi ile tebligat gönderilerek ellerinden alınmaya çalışılıyor. — Kazdağları Ekoloji Platformu (@EkolojiKaz) August 22, 2021

Ülkemizin her yerinde, Artvin Cerattepe’de, İkizdere’de havamızı, suyumuzu, toprağımızı yok eden Cengiz Holding’i Kazdağları’nda durduracağız! #DefolCengiz

Ülkemizin her yerinde, Artvin Cerattepe’de, İkizdere’de havamızı, suyumuzu, toprağımızı yok eden Cengiz Holding’i Kazdağları’nda durduracağız! #DefolCengiz — Kazdağları Ekoloji Platformu (@EkolojiKaz) August 22, 2021

NE OLMUŞTU?

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar, Hacıbekirler ve Halilağa köyleri çevresinde, Kazdağları ekosistemi içinde bakır madeni bulan Truva Bakır İşletmeleri A.Ş., 2019 yılında Cengiz Holding'e 55 milyon dolara satıldı. Adı sık sık doğa tahribatlarıyla gündeme gelen Cengiz Holding, burada da yüz binlerce ağacın kesileceği ve ekosistemin yok edileceği bir proje için çalışmalara başladı.

Projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu yeterli bulunarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl halkın görüşüne açıldı. ÇED, 26 Temmuz 2021 tarihinde, yörede 19 bin futbol sahası büyüklüğünde bir maden alanı oluşacak ve doğa tahribatı yaratacak projeye 'olumlu' raporu verdi.

