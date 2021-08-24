Kazdağları’ndaki yangın söndürme çalışmalarına katılan gönüllü, ayı saldırısına uğradı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kazdağları’nda orman yangını çıktı. Yangında bir ayı ise dumandan kaçarken yangın söndürmeye çalışan orman gönüllüsü vatandaşa saldırdı.

İHA
24 Ağustos 2021 Salı, 10:37
Kazdağları’ndaki yangın söndürme çalışmalarına katılan gönüllü, ayı saldırısına uğradı
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Kazdağları’nda orman yangını çıktı. Yangında bir ayı ise dumandan kaçarken yangın söndürmeye çalışan orman gönüllüsü vatandaşa saldırdı.

Yaralanan Özkan Kaya (28) isimli kişi, diğer orman görevlileri tarafından kurtarıldı. Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangına müdahale ise devam ediyor.


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