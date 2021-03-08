'Kazı Kazan Para Yağmuru'nda Aydınlı gence 2 milyon liralık büyük ikramiye

08 Mart 2021 Pazartesi, 15:25

Germencik'in Ortaklar Mahallesi'ndeki şans oyunları bayisine 4 Mart'ta giden 25 yaşlarındaki ismi açıklanmayan genç, 30 TL karşılığında 'Kazı Kazan Para Yağmuru' adlı şans kartı satın aldı.

Kartı kazıyan genç, büyük ikramiyenin isabet ettiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Hemen ardından da ikramiye isabet eden şans kartını, bayideki çalışana gösterdi. Bayi çalışanı da şans kartını kontrol ettikten sonra talihli genci, 'büyük ikramiyeyi' kazandığını belirtip, kutladı.

‘İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞIYORUM’

2 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 'Kazı Kazan Para Yağmuru' kartını satan bayinin çalışanı Zafer Arıkan, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirtip, şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi.

Arıkan o anları şöyle anlatı:

"Tanımadığımız bir genç arkadaş geldi. Kazı kazan satın aldı benden ve hemen yanımda kazıdı. Ardından '2 milyon lira ikramiye kazandım' dedi. Şaşırdım. İçimden 'Nasıl olur' diyerek, kartı alıp baktım. '2 milyon lira ikramiye kazandım' dediğinde önce 2 bin TL olarak anladığım için 'Biz bile öderiz bu parayı' dedim. Ama sonradan şans kartına baktığımda en büyük ikramiye olan 2 milyon lira çıktığını görünce, şaşkınlığım daha da arttı. Biz de gerekli işlemlerini yapıp, talihliyi bankaya yönlendirdik. Kendisini tanımıyorum ama bana Germencik'in Alangüllü Mahallesi'nden olduğunu söyledi. Bir daha da kendisiyle görüşmedik."

'TÜRKİYE'DE 3'ÜNCÜ, EGE BÖLGESİ'NDE İLK BÜYÜK İKRAMİYE'

Şans oyunları bayi ortaklarından Kadir Elgünlü ise "Türkiye genelinde, bugüne kadar 2 kere büyük ikramiye çıkmış bu 3'üncüsü diye duyduk. Ancak bizim bayimizde ve Ege Bölgesi'nde bir ilk. Çok sevindik mutlu olduk. Müşterimizi bundan sonra ne yapacağı konusunda bilgilendirdik. Gerekli işlemlerini yaptık ve talihliyi ikramiyesini almak üzere Aydın'a bankaya gönderdik" dedi.

