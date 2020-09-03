Keanu Reeves'ten 'John Wick' sorusuna yanıt
Dünyaca ünlü aktör Keanu Reeves, son röportajında John Wick karakterini ne kadar süre daha canlandırabileceğini düşündüğünü açıkladı.
Aktör Reeves, John Wick karakteriyle 2014’te ilk kez seyircinin karşısına çıkmış ve ardından iki popüler John Wick filmi daha çekmişti. 2021’de iki filmin daha arka arkaya çekilmesinin planlanlanması, serinin daha ne kadar süreceğine dair hayranların ilgisini uyandırıyor.
Keanu Reeves OK! Magazine’e verdiği röportajda, John Wick karakterini canlandırmaya daha ne kadar süre istekli olacağı sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Bacaklarım beni götürebildiği sürece. Seyirciler devam etmesini istediği sürece."
Kaynak: Independent Türkçe
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