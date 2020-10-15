Kebapçı buluşması PFDK'lık yaptı!

15 Ekim 2020 Perşembe, 12:27

MHK, Gaziantep-Trabzon maçından sonra kebapçıda buluşan ve koronavirüs yönetmeliğini ihlal eeden hakem Fırat Aydınus ve gözlemci Yunus Yıldırım’dan savunma istedi.

Söz konusu maçta ev sahibi takım lehine verdiği penaltı nedeniyle Trabzonspor’un hedefi haline gelen Aydınus’un 1-2 hafta arası ceza almasının söz konusu olacağı bildirildi. Aynı cezanın Yıldırım’a da uygulanacağı kaydedildi. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Gaziantep FK- Trabzonspor maçından sonra karşılaşmanın gözlemcisi Yunus Yıldırım ile bir restoranda yemek yerken çekilen görüntüleri sosyal medyaya düşen hakem Fırat Aydınus hakkında soruşturma başlattı.

MHK SAVUNMA İSTEDİ

MHK, Aydınus ile birlikte gözlemcisi Yıldırım’dan da savunma istedi. Söz konusu maçta ev sahibi takım lehine verdiği penaltı kararı nedeniyle Trabzonspor’un hedefi haline gelen Aydınus hakkında, Disiplin Talimatı’nın “Talimatlara aykırı hareket” 46. maddeye göre işlem yapılacağı ve 1-2 hafta arası ceza almasının söz konusu olacağı bildirildi. Aynı cezanın Yıldırım’a da uygulanacağı kaydedildi.

TFF Sağlık Kurulu’nun yayınladığı Covid-19 talimatında gözlemcilere koronavirüs testi yaptırılmadığı, dolayısıyla Yunus Yıldırım’ın hakem ekibi ile bir arada bulunmasının aykırılık teşkil ettiği saptanırken, konuyla ilgili kendilerinden savunma yapmaları talep edildi. Aydınus ve Yıldırım’ın savunmaları dün MHK’ye, oradan da TFF Hukuk Müşavirliği’ne gönderildi. Müfettişler savunmaları inceledikten sonra ikili hakkındaki dosyaları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edecek.

Tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesi beklenen Aydınus ve Yıldırım’ın dışında, yemeği organize ettiği belirtilen Gaziantep İl Hakem Kurulu Başkanı hakkında da soruşturma başlatılacağı öğrenildi. Öte yandan yaşanan yemek olayından sonra MHK’nin Süper Lig gözlemcilerine de Covid-19 testi yapılması konusunu da gündemine aldığı bildirildi.