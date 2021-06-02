Kedi - köpek mama markası Prochoice'den EURO 2020 projesi

Kedi köpek mama markası Prochoice'in başlattığı kampanya sosyal medyada ilgi gördü.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2021 Çarşamba, 19:38
Kedi - köpek mama markası Prochoice'den EURO 2020 projesi
Abone Ol google-news

Kedi-köpek mama markası Prochoice, Türkiye Milli Takımı'nın EURO 2020 boyunca atacağı her gol için sokaktaki dostlarımıza 1 ton mama bağışlayacağını açıkladı.

Bağış kampanyası sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler