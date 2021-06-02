Kedi - köpek mama markası Prochoice'den EURO 2020 projesi
Kedi köpek mama markası Prochoice'in başlattığı kampanya sosyal medyada ilgi gördü.
Kedi-köpek mama markası Prochoice, Türkiye Milli Takımı'nın EURO 2020 boyunca atacağı her gol için sokaktaki dostlarımıza 1 ton mama bağışlayacağını açıkladı.
Bağış kampanyası sosyal medyada ilgiyle karşılandı.
EURO 2020'de Milli Takımımızın atacağı her golde sokaktaki evcil dostlarımız için 1 ton mama bağışı yapacağımızı açıklamaktan mutluluk duyarız!— Prochoice Pet Food (@Prochoice4Pets) June 1, 2021
Turnuva başladıktan sonra #HerGole1TonMama etiketiyle yapacağınız paylaşımlarla kampanyamızın yayılmasına destek olabilirsiniz. pic.twitter.com/1Ja5bcbheD
Video Haberler
- Binaya astı... '10 bin dolar maaş alan siyasetçi kim?'
- 'Kek'li '10 bin dolar alan siyasetçi' açıklaması
- Yunus Günçe'den çok konuşulacak 'kısıtlama' videosu
- CHP'li Özel, Şentop'u yerden yere vurdu
- Gergin anlar! Sedat Peker tartışması TBMM'ye damga vurdu
- Trafikte yolcu otobüsü şoförüne paspaslı saldırı
- Sosyal medyada gündem oldu: Yangın var dediler geldik
- Sevgilisine mesaj atan kişiyi durakta vurdu
- Beyoğlu'nda can pazarı
- Muharrem İnce’den erken seçim tahmini
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'parlamenter sistem' açıklaması
- 'Sedat Peker' operasyonu! Sabiha Gökçen'de yakalandı
- Bakan Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması
- Türkiye'nin ünlü markası resmen iflas etti
- Erdoğan'dan TRT yayınında gazeteciye tepki çeken soru!
- Erdoğan'ın programındaki saate dikkat
- Kütahyalı'dan, Alçı'ya ültimatom
- Sedat Peker'den flaş video kararı
- Atatürk'e lanet okuyan imamın AKP ve Peker ile ilişkisi
- Nagehan Alçı'dan, Kütahyalı'ya sert tepki