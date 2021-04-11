'Kedicik'leri paylaştı: Adnan Oktar'ın cezaevindeki yeni imajı
Bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar’ın hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi’nde imaj değiştirdiği ortaya çıktı.
Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar, hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi’nde imaj değiştirdi.
Organize suç örgütü kurmaktan cezaevinde bulunan Adnan Oktar'ın yeni fotoğrafı, 'kedicik' diye tabir edilen müritleri tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Saçlarını ve sakallarını uzattığı görülen Oktar’ın fotoğrafının 15 Mart'ta Edirne Cezaevi'nde çekildiği belirtildi.
Adnan Oktar’ın da aralarında olduğu 78’i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada, mahkeme Oktar’a 24 ayrı suçtan bin 75 yıl üç ay hapis cezası vermişti.
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