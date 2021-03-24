O isim AKP'nin yeni yönetiminde: "Askeri vesayeti bitirmek için biz, Cemaat ve ABD ortak çalıştık"

24 Mart 2021 Çarşamba, 14:07

Ankara Spor Salonu'nda yapılan AKP 7'nci Olağan Büyük Kongresi'nde partinin MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu. Mevcut MKYK listesindeki 50 kişi 75 kişiye çıkarıldı.

MKYK listesinde yer alanlardan bazı isimler dikkat çekti. Bunlardan birisi de Abdurrahman Kurt oldu. AKP eski Diyarbakır Milletvekili Kurt, AKP'nin geçmişte FETÖ ile yaptığı işbirliğine dair çok çarpıcı ifadeler kullanmıştı. 'Çözüm Süreci' döneminde kurulan 'Akil İnsanlar Heyeti'nde de yer almış olan Kurt, "Askeri vesayeti bitirmek için biz, Cemaat ve ABD ortak çalıştık" itirafında bulunmuştu.





Kurt'un 25 Aralık 2014 tarihinde Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında sarf ettiği o sözler kayıtlara şöyle geçmişti:



"A. Hakan: Kiminle görüşmelerde bulundunuz?

Kurt: Cemaatle, Cemaatle yani biz

A. Hakan: Siz kişisel olarak mı?

Kurt: Bütün yani eşimiz, dostumuz, akrabamız, yani insanlarımız var bu konuda çevremizde… Şimdi burada yadırganacak bir durum yok, o da (Fethullah Gülen) bu ülkenin bir gerçeği idi. Ve biz askeri vesayete karşı biz mücadele verirken Türkiye'de onlar (FETO cemaati) yanımızdaydı. Biz bir şeyi karıştırdık.Onlar bu askeri vesayetin ilk defa Rusya üzerinden yapılması ile ilgili olarak bize yanımızda olmaları ile ilgili görevlerindenmiş…

A. Hakan: Anlamadım Rusya mı cemaati görevlendirmiş?

Kurt: Hayır Amerika… Şöyle Amerika'da bağlı olan gruplar oradaki yapı, bu Ergenekon sürecinde ilk defa askeri vesayet kendini Rusya'ya yaslanarak onun da sebebi Irak Kürdistan'daki stabiliteyi bozmakla ilgiliydi.

A. Hakan: Cemaat kiminle anlamadım…

Kurt: Cemaat Amerika'da, Amerika ile beraber cemaat bizim yanımızda yer aldı.

A. Hakan: Amerika'nın sizin yanınızda olduğunun farkında mıydınız?

Kurt: Bunun sebebi vesayetin, vesayetin, askeri vesayetin onlar hatayı şöyle yaptılar. Darbeyi Rusya'ya dayanarak yapmaya kalktılar. Bunun da sebebi…

A. Hakan: Kimler?

Kurt: Ergenekon vesayet dediğimiz askeri vesayet dediğimiz…

A. Hakan: Ergenekoncular öyle bir dakika ben şeyi anlamadım.

Kurt: Çok net söyledim bir daha açıklayayım o zaman

A. Hakan: Siz, Amerika, siz (AKP) cemaat üçünüz ortak askeri vesayeti mi yıktınız Türkiye'de?

Kurt: Evet, aynen böyle de okuyabilirsiniz."

DAVUTOĞLU'NUN TOPLANTISINDA

Abdurrahman Kurt, 2019 yılında, parti kurma hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'nun Diyarbakır'da yaptığı toplantıya katılan isimler arasında yer almıştı. O dönem yeni partiyle hareket edeceği yorumları yapılan Kurt, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini ve Cumhur İttifakı'nı eleştirerek “Cumhurbaşkanı-Başkanlık sisteminde özellikle bunu bütünleyen unsurlardan, en önemlisi de dar bölge ve daraltılmış bölge seçim siyaseti hayata geçmedi. Mesela idareyi dengeleyen unsurların yeterince oturmadığı alanlar oluştu. Siyasete tıkanmışlık söz konusu. Bu şartlar ve bu tıkanmışlık öyle ilginç bir tıkanmışlık ki örneğin yüzde 40-50 oranında oy alan AK Parti’yi yüzde 5-10 oy alan MHP’nin kucağına düşürebilecek özellikler taşıyor. Dolaysıyla buradaki siyasi tıkanmışlık çok söylenmesi gereken, sözleri söylenmeyen alanlar yaratı” demişti.

RÜŞVET TARİFESİ

Abdurrahman Kurt, AKP yönetimine mesafeli olduğu 2019 yılında kamu kurumlarında kadroların para ile satıldığını öne sürmüştü.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kurt, “Her şey bir yana da Diyarbakır'da kamu kurumlarında eleman alımlarında kadro satışı o kadar içselleşmiş ki akıl almıyor. En son DSİ için 80 bin civarı rakamlar artık birileri buna da edibese demeyecek mi?” diye sormuştu.



