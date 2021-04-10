Kekiğin faydaları nedir? Nasıl tüketilir?

10 Nisan 2021 Cumartesi, 00:00

Yüzyıllardan beri mutfakta, tıbbi alanlarda ve süslemede yer alan kekiğin en sık bilinen özelliği baharat olarak tüketilmesi. Ancak kekik aynı zamanda çay, yağ ve dezenfektan yapımında da kullanılıyor. Köklü bir bitki türü olan kekiğin yaprakları, çiçekleri ve yağı ayrı ayrı birçok alanda şifa amaçlı değerlendiriliyor.

Koronavirüs salgınıyla temizlik ürünlerine talebin ve hijyene verilen önemin artmasıyla beraber kekiğin mikrop öldürücü özelliği de gündeme geldi. Türkiye’nin yüzde 80’den fazla kekik bölgesine sahip olan Denizli’de kekik üreticileri pandemi sürecinde kekik suyunu koronavirüse karşı dezenfektan olarak piyasaya sürmeye başladı.

Mikrop kırıcı özelliğinin yanı sıra bağışıklığı da güçlendirdiği bilinen kekik, kendine has kokusuyla rahatlatıcı bir niteliğe de sahip. Yemeklerden çaya, tedaviye destek amacıyla kullanılmasından tütsü demetine kadar her alana giren kekik, vitamin ve mineral bakımından da zengin.

ÖNE ÇIKAN İÇERİKLER

Kekiğin öne çıkan özellikleri arasında antioksidan, vitamin ve mineral bakımından zengin bir bitki olması yer alıyor. Kekikte demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum, manganez mineralleri ve A, C, E, K, B6 vitaminleri bulunmaktadır.

FAYDALARI

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Yüksek tansiyonu düşürür.

– Kalp sağlığını destekler.

– Öksürük ve bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarını iyileştirir.

– Midede biriken kötü gazların atılmasını sağlar.

– Bakterilerle savaşır.

– Hazımsızlığa iyi gelir.

– Romatizma ağrılarını hafifletir.

– Bağırsak kurtlarına karşı etkilidir.

– Özellikle bağırsak (kolon) kanserine karşı iyileştirici etkisi olduğu söylenmektedir.

– Gargara yapıldığında ağız kokusunu engeller.

– Diş eti hastalıklarına iyi gelir.

– Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur.

– Depresyonu önler, anksiyeteyi azaltır.

– Adet ağrılarını hafifletir.

– Adet döngüsünü düzene sokar.

– Balgam söktürür.

– Erken yaşlanma belirtilerini önleyebilir.

NASIL KULLANILIR

Genellikle baharat olarak yemeklere eşsiz bir tat veren kekik, farklı şekillerde kullanılabilir. Bitkisi daha çok demlenip çay olarak tüketilirken, kekik yağı ise kozmetik ürünlere ilave edilir. Ağız gargaraları, merhemler ve aromaterapi yağlarında kullanılır.

Kekik yağı; şampuan, saç kremi, yaşlanma karşıtı cilt bakım kremi ve ağız bakım ürünlerinde sıklıkla kullanılan bir üründür. Bu yağı, aktarlardan satın alabileceğiniz gibi bitkiden kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Son olarak kekik bitkisini demleyip süzerek elde ettiğiniz kekik suyunu içerek tüketebilirsiniz.