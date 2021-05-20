Kekik tarlalarına dinamit

20 Mayıs 2021 Perşembe, 02:00

Türkiye’nin doğal kekik ihracatının yüzde 80’inin karşılandığı Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yer alan Güzelpınar mevkiinde otoyol projesi için yapılmak istenen taşocağı projesinin tanıtım dosyası ortaya çıktı. Dosyaya göre ormanlık alanda yapılmak istenen taşocağı çalışmalarında dinamit kullanılması planlanıyor.

Başta kadınlar olmak üzere köylülerin karşı çıktığı “Kalker Ocağı Kırma ve Eleme Tesisi” projesinin başvurusu Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. 13 Nisan’da sunulan nihai proje tanıtım dosyasına göre proje alanının tamamı orman sayılan alanda ve toplam 21.71 hektarlık alanı kapsıyor. Alanda patlatmalı açık ocak işletmeciliği ile kalker üretimi yapılması ve patlatma yönetemiyle yılda 605 bin ton malzeme sökülmesi planlanıyor. Malzeme Aydın-Denizli otoyolu ile bölgedeki il ve devlet yollarının yapım, bakım ve onarımı projesi kapsamında kullanılacak. ÇED süreci devam ediyor.

‘KARARDAN DÖNÜN’

Köylüler İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne vermek üzere hazırladıkları dilekçede, projeye verilen “ÇED gerekli değildir” kararına atıfta bulanarak tanıtım dosyasında eksiklikler olduğunu vurguladı. Dilekçede projenin zeytin ağaçları için tehlikeli olduğu ifade edilerek su kaynaklarının da zarar göreceği anlatıldı. Bölgede tarımsal alanların büyük zarar göreceği ifade edilen dilekçede bölgenin geçim kaynağının kekik bitkisi yetiştiriciliği olduğu kaydedildi. Dilekçede son olarak “ÇED gerekli değildir” kararından dönülmesi ve “ÇED olumsuz” kararı verilmesi talep edildi.