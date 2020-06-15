‘Kelebek etkisi’ yaratacak öykü

15 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

İnternet ve bilgisayarın olmadığı bir köyde, kâğıt ve kalemle bilgisayar yazılımının ilk adımını öğrenen Elif Eda Güneş (19), Ancha Uzay Teknolojileri ekibine dahil olmaya hak kazandı. Güneş, çocukların okutulmasının önemine dikkat çekerek “Ülkemizde kız çocukları daha zorlu aşamalardan geçiyor. Köyde doğdum, imkânların kısıtlı olduğu bir köydü fakat geleceğe dair umutlarım beni bugünlere getirdi” dedi.

SIRADA ÜNİVERSİTE VAR

Yozgat’ın Curali köyünde, okuma yazma bilmeyen bir anne ve çiftçi bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Elif Eda Güneş, birleştirilmiş bir sınıfta okudu. İnternet ve bilgisayarı olmadığı için evde kâğıt ve kalem ile bilgisayar yazılımının ilk adımı olan fonksiyonel kodlamayı öğrendi. Henüz 15 yaşındayken lise öğrenimi için Kayseri’ye taşındı. Burada bilgisayarının ve internetinin olmasıyla beraber “kelebek etkisi” projesini hazırladı. Bu proje ile Mars’a gönderilen keşif aracını tasarlayan şirketin yarışmasına katılan Güneş, Ancha Uzay Teknolojileri ekibine dahil oldu.

Üniversite sınavına hazırlanan Güneş, “Kelebek etkisi projesiyle bilim ve teknoloji sevgisinin aşılanmadığı hatta ulaşmadığı köy okullarına giderek çocuklara bu sevgiyi ve bilgiyi aşılıyoruz. Küçük yaşımda hayallerimi hedefe dönüştürmem gerektiğini anladım ve ilerledim. Artık benim gibi hayali ve hedefleri olan çocuklara ulaşıp çıktığım bu yolda benimle birlikte yürümelerini sağlamaya çalışacağım. Yürüdüğüm yolda çok fazla olumsuzluk vardı fakat vazgeçmek yenilgiyi kabullenmektir. Bence yenilgi olacaksa eğer sonuna kadar savaşarak olmalı” diye konuştu.