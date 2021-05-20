Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'e yapılan saldırıya tepki gösterdi

20 Mayıs 2021 Perşembe, 15:10

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada bir grubun sözlü saldırısına maruz kaldı.





Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Akşener'in uğradığı sözlü saldırıya tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Meral Hanım’a Rize’de yapılan saldırı kim bilir ileride hangi videonun konusu olacak. Bu ülkenin dip köşe temizliğe ihtiyacı var. Seçimden korkma Erdoğan! Hemen seçim"

Meral Hanım’a Rize’de yapılan saldırı kim bilir ileride hangi videonun konusu olacak. Bu ülkenin dip köşe temizliğe ihtiyacı var. Seçimden korkma Erdoğan!#HemenSeçim — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 20, 2021



