Kemal Kılıçdaroğlu: ‘Antidemokratik uygulamalara karşıyım’

21 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Kılıçdaroğlu geçen hafta katıldığı bir canlı yayında soru üzerine Gelecek ve DEVA partilerine seçimlere katılması konusunda milletvekili desteği verebileceğine işaret etmişti.

Edinilen bilgiye göre hafta başında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda kurmaylarına kısa bir değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun DEVA ve Gelecek partileriyle ilgili yaptığı açıklamanın canlı yayında kendisine sorulan bir soru üzerine verdiği yanıttan oluştuğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu kurmaylarına, “Benim bakış açım demokrasidir. Bu bazı partilere sahip çıkmak olarak değil antidemokratik uygulamalar varsa bunlara karşıyım” değerlendirmesinde bulundu.