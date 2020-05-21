Kemal Kılıçdaroğlu: ‘Antidemokratik uygulamalara karşıyım’
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun DEVA ve Gelecek partilerinin seçimlere katılmasının engellenmesi durumunda milletvekili desteği verebileceği yönündeki açıklamasıyla başlayan tartışmaları, “Benim bakış açım demokrasidir. Bu, bazı partilere sahip çıkmak olarak değil antidemokratik uygulamalar varsa bunlara karşıyım” diye değerlendirdiği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu geçen hafta katıldığı bir canlı yayında soru üzerine Gelecek ve DEVA partilerine seçimlere katılması konusunda milletvekili desteği verebileceğine işaret etmişti.
Edinilen bilgiye göre hafta başında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda kurmaylarına kısa bir değerlendirmede bulundu.
Kılıçdaroğlu’nun DEVA ve Gelecek partileriyle ilgili yaptığı açıklamanın canlı yayında kendisine sorulan bir soru üzerine verdiği yanıttan oluştuğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu kurmaylarına, “Benim bakış açım demokrasidir. Bu bazı partilere sahip çıkmak olarak değil antidemokratik uygulamalar varsa bunlara karşıyım” değerlendirmesinde bulundu.
Video Haberler
- Müftülükten camide çalınan 'Çav Bella' açıklaması
- Kayyımları protesto eden HDP'lilere gözaltı
- Kılıçdaroğlu, '500 bin TL'lik rüşvet' iddiasını sordu
- Müftü yardımcısından 19 Mayıs'ı kutlayanlara hakaret
- Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler!
- Karpuz maskesiyle böyle soygun yaptılar!
- Beyzbol topu büyüklüğünde oluk oluk yağdı
- Amatör tarihçinin ilk sorusu 'Tuzunuz var mı?' oldu
- Farklı göz rengine sahip kedi fenomen oldu
- İstiklal Caddesi’nde korkutan kalabalık!