Kemal Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısında konuşuyor

17 Kasım 2020 Salı, 13:37

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Ekonomik bir buhran var, hukuk buhranı var. Çözülmesi mi gerekiyor, çözülmesi gerekiyor. Kim çözecek? Siyaset kurumu çözecek.

Her ortamda şunu söyledik. Eğer ekonomide veya hukukta bir sorunu çözecekseniz ve o çözüm milletin hayrına olacaksa CHP olarak biz Meclis'te elimizi kaldıracağız ve evet diyeceğiz, engellemeyeceğiz. Fakat ısrarla sadece söylemde kalan sözler var. Gerçeğe dönüşmüyor. Yasaya dönüşmüyor. Herkes beklenti içinde nasıl çözülecek diye.

AYRIM YAPTIKLARI ANDAN İTİBAREN BÖLÜCÜLÜK YAPMIŞ OLURLAR

Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Çözecek irade de vardır, kapasite, birikim ve liyakat de vardır. Ama bir kişi ben her şeyi çözerim, benim çözmem lazım diyorsa olmaz. Bir devlet aile şirketi gibi yönetilemez. Devleti yönetmek için bilgiye, birikime, liyakate ihtiyacınız var. Devleti yönetenlerin bir sorumluluk anlayışı olması lazım. Devleti yönetenler vatandaşlar arasında ayrım yapmazlar. Ayrım yaptıkları andan itibaren bölücülük yapmış olurlar.

Geçen hafta 81 ile giden milletvekillerimizin kobi raporlarını dile getirdim, çözümleri ifade ettim. Neden çözümleri ifade ediyoruz? İktidar sahaya çıkamıyor. İktidar konuşamıyor. Çünkü hepsi protesto ediliyor. O zaman görev bize düşüyor.

Bir ekonomi masası kurduk. Ekonomi masasında görev alan milletvekillerimiz ve milletvekili olmayan arkadaşlarımızı görevlendirdik. Bu kez gideceksiniz, her ile gideceksiniz. Sorun yaşayan faktörlerle birebir görüşeceksiniz ve sorunları nasıl çözeceğimizi yetkin birer kişi olarak anlatacaksınız. Öyle anlatacaksınız ki ülkenin sorunlarına sahip, ülkenin bütün sorunlarını analiz eden bir şekilde anlatacaksınız.

BU SORUNLARI ÇÖZECEK EN GÜÇLÜ AKTÖR BİZİZ

Bu sorunları çözecek en güçlü aktör biziz. 83 milyona söylüyorum; Türkiye'nin sorunlarını çözecek en güçlü aktör Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunu büyük bir samimiyetle söylüyorum.

Çünkü iktidar çözemiyor. Sorunların altına yığılıp kaldılar. Bizim çözme konusunda bilgimiz var birikimimiz var. Hiç kimse bizi mal varlığımızla tehdit edemez. Demokrasiyse demokrasi. Sonuna kadar. Bu ülkede tüyü bitmemiş yetimden kadar, en yaşlımıza kadar sorunlarını çözmeye kararlıyız.

Gerçekten millet perişan halde. Saraylarda oturanlar bu gerçeği göremiyorlar. Görmek istemiyorlar. Duymak istemiyorlar. Pempe hayaller peşindeler. Biz gerçeği anlatmaya devam edeceğiz.

EKONOMİ PİK DEĞİL, DİP YAPTI

Daha 15 gün önce ekonomi pik yapıyor diyenler 15 gün sonra millete acı reçeteyi vereceğiz diyenler bunlar değil mi? Ekonomi pik yapıyor lafı bazıları için doğru. Dolarla ihale alanlar için ekonomi pik yapıyor. Dolarla devlete borç verenler için de ekonomi pik yapmış vaziyette. Buradan AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim. Yerli ve milli olanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından dolarla borçlanma konusunda hazine tahvili çıkarırlar mı? Sen kendi vatandaşından kendi parada güvenmiyorsun, kendi vatandaşına bana dolar üzerinden borç ver diyorsun. Sarayın bekçiliğini yapan için de bu sözüm geçerli. Yandaşlar ve tefeciler için ekonomi pik yaptı. Servete servet katıyorlar. Peki esnaf, emekli, işçi, dul için, yetim için ekonomi pik mi yaptı? Hayır, pik değil dip yaptı"



Anket yapılmış soru şöyle; "100 bin TL'niz olsa, döviz olarak mı, TL olarak mı tutarsınız?" Seçmenin 55.9'u döviz olarak tutarım demiş. Döviz olarak tutarım diyenlerin AK Parti seçmenin yüzde 32'si, MHP seçmeninin yüzde 41'i dolar olarak tutarım demiş.

SARAYLARDA OTURANLARI SAVUNUYORSANIZ AHLAKİ BİR SORUNUMUZ VAR

Biz mercimeği, mercimek üretmeyen bir ülke Bosna Hersek'ten alıyoruz. Çiftçi bunu hak ediyor mu? Oy veriyorsa hak ediyor. Çok açık ve net söylüyorum. Hala kalkıp 5 kişiye dünyanın parasını verirsin, sesini çıkarmazsın. Senin mercimeğinle değil de, mercimek üretmeyen bir ülkeden mercimek ithal ediyor ve sen sesini çıkarmıyorsan sen açlığı ve yoksulluğu hak ediyorsun kardeşim. Ben senin hakkını savunuyorum. Senin çocuklarının hakkını savunuyorum. Sen saraylarda yaşayan kişileri savunuyorsan bir sorunumuz var demektir. Ahlaki bir sorunumuz var demektir. Herkesin bu bağlamda iyi düşünmesi lazım. Bütün çiftçilerin oylarını AK Parti çantada keklik olarak görüyor.

Uşak bizim en güzel illerimizden bir tanesi. Deri sanayiinde gelişmiş. 260 farklı işletme var. 3 bin 200 civarında işçi var. Türkiye'de hayvan derisinin yüzde 65'i Uşak'ta işleniyor ve ihraç ediliyor. Ülkeye bu insanlar döviz getiriyorlar. Üretici diyor ki ben deriyi işliyorum ihracat yapıyorum. Efendim tuttular vergi ödeyeceksiniz diyorlar. Büyük itirazlardan sonra yüzde 40'ı yüzde 20'ye indirdiler. Kaldırın kardeşim ya dövize ihtiyacımız var.

Ekonomide reform yapacağız diyor Sayın Erdoğan. Gerekirse acı reçeteyi milletin önüne koyacağız diyor. Soru şu: 18 yıldır ne yaptın arkadaş? Ne oldu da 18 yılın sonunda milletin önüne acı reçeteyi koyuyorsun? Ne istediysen yaptın kardeşim. El kaldır deyince blok halde el kaldırıyorlar. Hiçkimse çıkıp sana "bu yanlıştır" deme cesaretine bile sahip değil. O zaman 18 yılda ne istediysen yaptın kardeşim. Sarayda israfa devam ediyor.

"AYRANI YOK İÇMEYE..."

AK Partili kardeşlerimin dikkatle dinlemesini isterim. Sayın Bahçeli'yle beraber Kıbrıs'a gittiler. Ama nasıl gittiler? Biz oraya piknik yapmaya gideceğiz dediler. Devletin itibarına bakar mısınız? Onlar Cumhuriyet bayramı kutluyor, beyler Maraş'ta piknik yapmaya gidiyor. Bir uçak Erdoğan için, bir başka uçak Bahçeli için, bir başka uçak bakanlar ve heyetler için, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu için ayrı bir uçak, iki uçak da korumalar... "Ayranı yok içmeye" diye bir atasözü var ya bizde...

Bunu yaparken bu ülkede konteynerlerden beslenen milyonlar hiç aklınıza gelmiyor mu sizin ya? Ya sizde vicdan, ahlak var mı? Adalet duygusu var mı? Ekonomi anlayışı var mı? Nedir bu savurganlık. Bütün dünyaya alay malzemesi oldunuz. Gittiler oraya Rauf Denktaş'ın mezarını ziyaret etmediler. Sen oraya pikniğe gidiyorsan unutma, onu sana sağlayan kişi Bülent Ecevit'tir. Ecevit'in adını ağzına almıyor, alamaz. İyi ki almıyor. Milliyetçilik nedir deseniz, yerliyiz ve milliyiz diyecekler.



Ekonomide reform yapacağız. Ne demek bu? Tefecilere selam göndermek. Zamları yapacağız millet önceden hazırlıklı olsun demek. Erdoğan, "faizin en azından enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti bu konuda mücadelemizi zora sokuyor" diyor. Ya arkadaş sen demiyor muydun faiz düşerse enflasyon düşer, faiz düşerse dolar düşer, faiz düşerse fiyatlar düşer diyen sen değil miydin? Londra'daki bir avuç tefecinin önünde diz çökmek demektir bu. Bunu yapacaksınız siz.



DOĞALGAZ ALIMINI DA İHALE KANUNU DIŞINDA ÇIKARIYORLAR

"Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez..." sözü ne kadar anlamlı. Adalet için tarihin en uzun yürüyüşünü yaptık CHP olarak. Aynı zamanda adalet kelimesi olmayan dünyada hiçbir anayasa yoktur. 18 yılda zulme uğrayan milyonlar oldu. KHK'larla binlerce kişi bir gecede işinden oldu. Sivil ölüme mahkum edildi. Pazarda tezgahtarlık yapmak istediler ona izin vermediler. Ve çıktı konuştular "ağaç kökü yesinler" dediler. Kozmik odayı terör örgütüne açtılar. Dünyada örneği yoktur ama bizde oldu.

Hukukta reform yapma konusunda Erdoğan ne kadar samimi? Adalet kurumuna güven kalmadığını o da görüyor. Adalet kurumunda çalışıp adalet dağıtan hakimler de görüyor. Onlar da ifade ediyorlar zaten. Hakimlerin savcıların belli odaklardan talimat almadan karar vermedikleri o da biliyor, biz de biliyoruz, dünya da biliyor. Adalet Bakanı o da konuşmuş, "bırakın adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun". Günaydın beyefendi. Bu konuda adım atacak kim, sizsiniz kardeşim.

Anayasa mahkemesi kararlarını uygulamayarak devlet krizine yol açan yargıçları ne yapacaksınız? Birisini terfi ettiler, yargıtay üyesi yaptılar. O da dahil. Eğer sen hukukta reform yapacağım diye samimiysen. Bu iki hakim için gerekeni yapacaksın.

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