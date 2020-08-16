Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nın ardından Cumhuriyet'e konuştu
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nın ardından Cumhuriyet'e konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey'in sorularını cevaplayan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin geleceğine nasıl yön vereceğinden kendisine yöneltilen eleştirilere, Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddialarından muhalefet bloğunun yeniden yapılanma olasılıklarına kadar her şeyi değerlendirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
- Tek adam iddialarına ne cevap veriyor?
- CHP'de Atatürk düşmanları var mı?
- Millet İttifakı Babacan ve Davutoğlu ile genişler mi?
- Bahçeli'nin Akşener'e 'Eve Dön" çağrısına ne diyor?
- Muharrem İnce'yi disipline verecek mi?
- İttifaklarla CHP'yi sağa mı çekiyor?
- Aklındaki Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü?
- Tuncay Özkan'ı neden başdanışman yaptı?
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