Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 97. yılında konuştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 97. yılında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
"Siyaset arenasında yer alacak her arkadaşın dikkatle dinlemesi lazım ve biz bunlardan ders çıkarmak zorundayız. Bir başka gerçek var CHP o kadar acımasızca eleştirilmiştir ki anlamakta zorluk çekiyorum. 'CHP’nin dikili ağacı yok' dediler, 'İsmet Paşa asker kaçağı' dediler hem paşa diyorlar hem kaçak diyorlar, sorgulamıyorlar bile. Bu toplantıyı biraz sohbet toplantısı düşüncesiyle yapmak istedim. Atatürk kabul ettiği gazetecilere şu açıklamayı yapar; 'Hayatımı sonuna kadar vatanın hayrına vakfeylemek amacıyla barıştan sonra halkçılık üzerine dayanan siyasi bir fırka kurmak niyetindeyim' diyor. Daha önce Sivas Kongresi CHP’nin omurgasının kurulduğu toplantıdır. 9 Eylül 1923’de de kurulmuştu"
"Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda on binlerce kimsesiz vardı. 1921 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu çünkü binlerce çocuğun babası cephelerde şehit düşmüştür. Cumhuriyet bunlara sahip çıkmıştı. 10 Eylül 1921 Zonguldak’ta işçiler çalışmakta. Ameli birliği biriktirme sandığının kurulması sağlandı. O kadrolara saygı duyacak mıyız? Saygı duyacağız. Dolayısıyla CHP sıradan bir parti değildir. CHP dünyanın en eski ve en köklü partisidir. Bir demokrasi, insan hakları partisidir. Milli Kurtuluşcu zihniyete sahip bir partidir. CHP’ye böyle bakmak lazım. Devleti kurdular, Meclis’i açtılar. O yıllarda CHP kadrosunda yer alan herkes savaş meydanından gelmişti. Enflasyon nedir, bilmezlerdi. Neler yapılması gerekiyor. Biz ülkeyi nasıl kalkındırırız diye oturup çalıştılar. İş Bankası’nı kurdular. Devlet üretme çiftlikleri kurdular."
"Devlet, çiftçiye örnek oldu. Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk kez madeni para basıldı tarih 1924… Bu genç Cumhuriyet topladığı vergilerle Malatya'ya demiryolu götürdü. Dikili ağacı yok diyorlar, insanda biraz vicdan olur. Tarım satış kooperatifleri… Kim kurdu; CHP kurdu. Çimento fabrikaları, şeker fabrikaları bunların bir kısmı şu anda yok, sattılar. Sadece demir yollarını yapmadılar, yabancıların ellerindekini devletleştirdiler. 'Anadolu’yu Demir Ağlarla Ördük' gerçek anlamda bir söylemdir."
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