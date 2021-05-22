Kemal Kılıçdaroğlu, Jahrein'in sorularını yanıtladı

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 21:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitch yayıncısı Jahrein'in konuğu oldu. Canlı yayını anlık olarak yaklaşık 300 bin kişi izledi. CHP lideri, canlı yayında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Gençlerin tümüne sözüm; konsol mu, cep telefonu mu elektronik ne alakacaklarsa gençler için KDV, ÖTV indirimi yapılacak. Üniversitede okuyan gençlerimiz var, bir yılda yurt sorununu çözeceğim.

- Bu boomerlardan bu memleketi kurtaracağız. Gençlerin sayesinde, beraber kurtaracağız.

- İktidara geldiğimizde Türkiye'de yasak olan Paypal, Booking ve Uber ile oturup konuşacağız.

- Yazılım sektöründe Hindistan dünyanın sayılı ülkelerinden biri oldu. CHP olarak Hindistan'a bir heyet gönderdik, bu durumu incelettik. Bunu devletin yapması lazım.

CHP'NİN ADAYI KİM OLACAK?

- CHP'nin şuanda bir adayı yok. Biz bir ittifak yaptık. Cumhurbaşkanı adayını ittifakla konuşmak zorundayız. Aksi halde bu ittifak ittifak olmaktan çıkar, Cumhur İttifakı'na döner.

HDP AÇIKLAMASI

- Bir ittifak var ama bu ittifakın içinde CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti var. Adı da Millet İttifakı ve HDP bu ittifakın içinde yok, olsa söylerdim.

BİZİM O DÜNYADA İŞİMİZ YOK

- O videolarla ilgili basın danışmanımdan alırım. Bir yerde şöyle konuşmuş; "Kılıçdaroğlu ile hiç görüşmedik, ayrı dünyaların insanıyız" demiş. Bizim o dünyada işimiz yok. Türkiye, yeraltı dünyasına teslim edilecek bir ülke değildir.

SEDAT PEKER TEPKİSİ

- Türkiye; yeraltı dünyası aktörlerinin, siyasileri kullanabileceği bir ülke değildir. Soylu kalktı bir açıklama yaptı. "Ayda 10 bin dolar para alan siyasetçi var" dedi. Kim bu siyasetçi? Soylu'nun bunu açıklaması lazım. Yeraltı dünyasının kesinlikle elemine edilmesi lazım. Bu nedir biliyor musunuz? Olağanüstü rant, para, uyuşturucu demektir. Bir rant savaşı var. Dikkat ettiniz mi Erdoğan hiç konuşmuyor. Sanki Erdoğan bu ülkeyi hiç yönetmiyor.

TBMM BAŞKANI'NA "SOYLU" ÇAĞRISI

- Bu siyasiyi hemen açıklamak zorundadır. TBMM Başkanı rüşvet gölgesini ortadan kaldırmak zorundadır. Bu siyasi kim? Parlamento içinde mi, dışında mı? Bunu yapamıyorsa TBMM Başkanı, rüşvet gölgesinin altında ezilir.

BOOMER NEDİR?

Z kuşağının yani 2000 neslinin son zamanlarda yeni fikirlere kapalı olan, gençlerin ideallerine, yeni duyarlılıklara karşı çıkan yaşlıları eleştirmek için kullandığı gözde ifadesi “OK boomer”.