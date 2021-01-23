Kemal Kılıçdaroğlu ve Zeydan Karalar'dan apartman görevlilerine destek

23 Ocak 2021 Cumartesi, 15:20

Başkan Karalar’ın, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda, apartman görevlileri ile bir araya geldiği toplantıya görüntülü telefon bağlantısıyla katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, camianın sorunlarını TBMM’de dile getireceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Şunu hiçbir arkadaşım unutmasın: Ben, kimsesizlerin kimsesi olmaya kararlıyım. Sizin sesinizi, sizin sorunlarınızı TBMM’de dile getirmeye kararlıyım. Seviyoruz, sizlere inanıyoruz ve sizlerin sorunlarını çözmeye talibiz. Bunun için çalışacağız. Zeydan Başkanımızla birliktesiniz. İnşallah Adana’ya ilk geldiğimizde hep birlikte olacağız ve beraber oturup dertleşeceğiz. Ben sizin dertlerinizi öğrenmek istiyorum. Sizden yaşadığınız sorunları dinlemek istiyorum” dedi.

Başkan Karalar da Kılıçdaroğlu’na teşekkür ederek, “Sayın Genel Başkanımızın bizi kırmayarak toplantıya bağlanması nezaket ve apartman görevlilerini çok önemsediğinin göstergesidir” görüşünü dile getirdi. Apartman yöneticileriyle toplantı yapmanın ve onların sorunlarını dinlemenin sadece Kılıçdaroğlu’nun aklına geldiğini söyleyen Karalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Günümüzde dürüstlük, vatandaşa yapılabilecekleri vaat etmek, bir yöneticinin en büyük meziyeti olmalı. İdareciler, ülkenin en mağdur kesimlerinin, insanlarının yanında olmalı. Çoluk çocuğunu okutmak, beslemek için çok zor şartlarda çalışan insanların yanında olmak önemli. Apartman görevlilerini toplamak, onlarla sohbet etmek, dertlerini dinlemek, sorunlarına çare olabilmek sadece bizim aklımıza düştü, sadece Sayın Kılıçdaroğlu apartman görevlileriyle toplantı yaptı, evlere temizliğe giden insanlar ve apartman görevlileriyle yakından ilgilendi.”

‘ZOR ŞARTLARDA ÇALIŞIYORSUNUZ’

Dezavantajlı çalışan gruplar içinde en fazla mağdur olan kesimin apartman görevlileri olduğunu düşündüğünü de kaydeden Karalar, şunları kaydetti:

“Belki yarınızın sigortası yok, belki asgari ücretin altında çalışmaya mecbur kaldınız. Apartman görevlilerine tek oda veriliyor ve ailecek burada yaşanıyor. Bu da kolay değil. Biz 10 kardeşiz. 12 nüfus aynı odada yatardık. Bunun zorluğunu bilirim. Sağlıksız şartlarda oturuyorsunuz. Bunun dışında mesai mefhumu yok. Gece saat 00.00’da zil çalar ve sizden isteklerde bulunulur. Daha iyi bir iş alternatifi olmadığı için de yoksulluk içinde, bu zorlu şartlarda işinize devam ediyorsunuz. Geçindirmek zorunda olduğunuz, ihtiyaçlarını karşılamanız gereken aileleriniz var. Türkiye’de zor durumdaki emekçilerle bir araya gelen ve iktidar olunması halinde, sorunların giderileceğini söyleyen tek lider Kılıçdaroğlu. Sandıkta elbette takdir vatandaşımızın. Beni bilirsiniz zaten. Ben hiçbir hizmeti siyasete, bölgeye, ırka göre yapmam. Benim için Feke de Akkapı da Aladağ da Adana’nın her köşesi aynı.”

Karalar’ın konuşmasının ardından apartman görevlilerini dinleyerek, not aldı.