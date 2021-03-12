Kemal Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'ın açıkladığı 'Yeni Ekonomi Reformu'na ilişkin açıklama: "Saray ile ilgili tek bir tasarruf cümlesi var mı?"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Yeni Ekonomi Reformu'na ilişkin 23'üncü ekonomi paketi olduğunun altını çizerek, "23'üncü paket. Sözde ekonomide reform yapacaklar. Allah aşkına, açıklanan bu pakette işsize iş bulacağız diye bir cümle var mı? Hiçbir Osmanlı padişahına nasip olmayan saraylarda oturuyorlar. Peki bu saraylarla ilgili tek cümlelik tasarruf var mı? Yok!" sözleriyle eleştirdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Reformu'nu değerlendirdi. Açıklanan 23'üncü ekonomi paketi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sözde ekonomide reform yapacaklar. Allah aşkına, açıklanan bu pakette işsizse iş bulacağız diye bir cümle var mı bu pakette? Hiçbir Osmanlı padişahına nasip olmayan saraylarda oturuyorlar. Peki bu saraylarla ilgili tek cümlelik tasarruf var mı? Yok! Hadi onlardan da vazgeçtim, 5'li çeteye dünyanın parasını ödüyoruz. Oradan bir tasarruf var mı? Oradan da yok" dedi.
"İŞSİZE İŞ NASIL BULUNURMUŞ O BİZİM İŞİMİZ, BİZ YAPACAĞIZ"
İktidarı kastederek ekonomide reform yapacak durumlarının olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Dağılmış vaziyetteler. Bize inanın ve bize güvenin. Reform nasıl olurmuş, halkın çıkarı nasıl korunurmuş, işsize iş nasıl bulunurmuş, o bizim işimiz. Onu biz yapacağız" dedi.
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