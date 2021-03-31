Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ve tehditlerde bulunan Alaattin Çakıcı'nın davasında yeni gelişme

31 Mart 2021 Çarşamba, 15:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ve tehditlerde bulunan Çakıcı'nın duruşması görüldü. Alaattin Çakıcı'ya, ifade vermediği gerekçesiyle süre tanındı ve dava 28 Haziran tarihine ertelendi.

Cumhuriyet Savcısı, Çakıcı'nın cezalandırılması yönünde mütaala istedi. Kılıçdaroğlu'nun avukatları Celal Çelik ve Gökhan Kılıç, delillerin açık olması dolayısıyla davanın delillerin toplanmasını ve davanın uzatılmamasını istedi.

Davada, Çakıcı'nın ifadesinin alınması için süre tanınması ve 28 Haziran tarihine ertelenmesi kararı çıktı.

İşte mahkeme tutanakları: