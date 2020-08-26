Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos mesajı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin paylaşım yaptı, Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden CHP'nin yaptığı açıklamayı paylaştı. Büyük Taaruz'un 98. yılında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anıldığı açıklama şöyle:
"Kurtuluşumuzun ve bağımsızlığımızın habercisi olan Büyük Taarruz‘un 98. yıldönümünde Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."
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