Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos mesajı

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 18:00

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden CHP'nin yaptığı açıklamayı paylaştı. Büyük Taaruz'un 98. yılında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anıldığı açıklama şöyle:

"Kurtuluşumuzun ve bağımsızlığımızın habercisi olan Büyük Taarruz‘un 98. yıldönümünde Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."