Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdi İpekçi mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazeteci Abdi İpekçi'nin katledilişinin 42. yılı nedeniyle mesaj yayınladı ve '#Abdiİpekçi'yi haince katledilişinin 42. yılında saygı ve rahmetle anıyorum' dedi.
Hayatı boyunca hak, hukuk, adalet ilkelerine bağlı olan ve demokrasiden taviz vermeyen değerli gazeteci #Abdiİpekçi'yi haince katledilişinin 42. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Aramızdan kopartılan aydınlarımızın ideallerini hep birlikte gerçekleştireceğiz. pic.twitter.com/RF7CRkQhA1— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 1, 2021
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle oldu:
Hayatı boyunca hak, hukuk, adalet ilkelerine bağlı olan ve demokrasiden taviz vermeyen değerli gazeteci #Abdiİpekçi'yi haince katledilişinin 42. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Aramızdan kopartılan aydınlarımızın ideallerini hep birlikte gerçekleştireceğiz.
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