Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdi İpekçi mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazeteci Abdi İpekçi'nin katledilişinin 42. yılı nedeniyle mesaj yayınladı ve '#Abdiİpekçi'yi haince katledilişinin 42. yılında saygı ve rahmetle anıyorum' dedi.

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2021 Pazartesi, 17:01
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdi İpekçi mesajı
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Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle oldu:

Hayatı boyunca hak, hukuk, adalet ilkelerine bağlı olan ve demokrasiden taviz vermeyen değerli gazeteci #Abdiİpekçi'yi haince katledilişinin 42. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Aramızdan kopartılan aydınlarımızın ideallerini hep birlikte gerçekleştireceğiz.



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