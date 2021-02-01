Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdi İpekçi mesajı

01 Şubat 2021 Pazartesi, 17:01

Hayatı boyunca hak, hukuk, adalet ilkelerine bağlı olan ve demokrasiden taviz vermeyen değerli gazeteci #Abdiİpekçi'yi haince katledilişinin 42. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Aramızdan kopartılan aydınlarımızın ideallerini hep birlikte gerçekleştireceğiz. pic.twitter.com/RF7CRkQhA1 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 1, 2021

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle oldu:

Hayatı boyunca hak, hukuk, adalet ilkelerine bağlı olan ve demokrasiden taviz vermeyen değerli gazeteci #Abdiİpekçi'yi haince katledilişinin 42. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Aramızdan kopartılan aydınlarımızın ideallerini hep birlikte gerçekleştireceğiz.



