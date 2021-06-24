Kılıçdaroğlu'ndan özeleştiri: Bizim de eksiğimiz, kusurumuz, yanlışımız vardı

24 Haziran 2021 Perşembe, 11:14

CHP lideri Kılıçdaoğlu, Kocaeli'de muhtarlar ve kanaat önderleri ile gerçekleştirdiği toplantıda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, "CHP Genel Başkanı olarak özeleştiri yapıyorum. Bizim de eksiğimiz, kusurumuz, yanlışımız vardı. Bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Açık ve net şunu ifade edeyim. Son 10 yılda en büyük değişim yaşayan parti CHP'dir. Hiç kimsenin sahip çıkmadığı kesimlere sahip çıktık" özeleştirisi yaptı.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"MUHTARLAR NEDEN DEMOKRASİNİN TEMEL TAŞIDIR?"



Kocaeli'nde yaşıyorsunuz, Türkiye açısından burası çok önemli ve değerli. Sanayi açısından Kocaeli Türkiye'nin bir oranda birincisi. Pek çok ilden de göç almış. Muhtarlar neden demokrasinin temel taşıdır? Nedeni şu, bu topraklarda yapılan ilk seçim bir muhtarlık seçimidir. Ne yazık ki geçen zaman dilimi içerisinde muhtarlara gerekli önem ve özen gösterilmemiştir. Muhtarlar için özel ve bağımsız bir kanun neden yok? Milletvekillerinin, belediye başkanlarının var da muhtarların neden yok? Neden talep etmiyorsunuz? Siz de birleşik oy pusulası neden yok? Bu talebin de sizden gelmesi lazım. Sizin mahalleniz ile ilgili belediye meclisinde bir karar görüşülürken sizi neden davet etmiyorlar? Olması gereken, katılması. Dedim ki her muhtara bir yardımcı personel vereceğiz. Kıyamet koptu, muhtarlara özel kalem müdürü verilir mi diye. Niye verilmesin?

"KAYNAK VAR, BUNLARIN TAMAMINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİM"



Muhtarların bütçesi neden yok? Fakir bir aile, çocuğu üniversite sınavını kazandı götürecek yol parası yok ilk kime ulaşır? Muhtara ulaşır. Muhtarın bütçesi yok ki nasıl versin? Hiç kimse unutmasın 27.5 yılımı devlete verdim. Ağırlıklı olarak Maliye Bakanlığı'nda çalıştım. Bütçe nasıl hazırlanır, nereye ne verilir iyi bilirim. Kaynak var, bunların tamamını gerçekleştireceğim.

Sosyal yardımlar yapılır. Bir mahallede kim yoksul kim varlıklı en iyi muhtar bilir. Sosyal yardımlar yapılacaksa muhtardan görüş alınmalı ya da muhtarlar aracılığıyla yapılmalı. Öyle muhtarlıklar biliyorum ki kiradalar. Niye bir muhtarlık evi olmasın? Bu yapılamaz mı? Siyaset kurumu size gerekli önemi vermiyor. Bir ara muhtarlığı kaldıralım tartışması bile başladı.

"KOCAELİ'NİN HANGİ SORUNU ÇÖZÜLDÜ?"

Kocaeli'nin hangi sorunu çözüldü? Elektrik kesintileri var, internet yetersizliği var. Niçin çözülemedi? Anlatayım. Rahmetli Turgut Özal'ın yaptığı en büyük yatırımlardan bir tanesi Türk Telekom'u kurmak oldu. Bütün iletişim Avrupa standartlarının üzerine çıktı. Sonra Türk Telekom'u sattık.

Hava, çevre kirliliği. Kocaeli, çevre kirliliği açısından son derece hassas bir ülke. Bu konuda hangi adımları attılar? Kocaeli Üniversitesi'nden bir hoca buradaki hava kirliliği ile ilgili bir rapor hazırladı adamı üniversiteden attılar. Müsilaj neden çıktı? Denizde oksijen bitti, şimdi niçin böyle oldu diyoruz. Yıllardır söylüyor bu işin uzmanları. Marmara'da 104 balık türü vardı öldürdük.

İŞSİZLİK VE YOKSULLUK

Kimin çocukları işsiz. Garibanın çocuklar işsiz. Ensesi kalın olanın işi var, zaten bir değil 4-5 yerden maaş alıyor. Fakir-fukaranın çocuğunu görmezden geliyorlar. 10 milyon işsizimiz var. İşsizlerin sonunu nasıl çözeceğiz diye düşünmüyoruz bile. Bir insanın fakir olmasının derdini taşıyacak olan siyasettir. Neden sosyal devlet diyoruz? Sosyal devlet, fakirin fukaranın yanında olan devlettir. Böyle bir devletten yanayız biz.

"BEŞLİ ÇETEYE 21 MİLYAR, MİLYONLARCA ESNAFA 10 MİLYAR"



Esnaf perişan oldu ya. Bir dilim ekmeğe muhtaç ettik. Esnafı duman ettik, esnaf kalmadı memlekette. Beşli çeteye 21 milyar, milyonlarca esnafa 10 milyar. Adalet midir bu? Her şeyi sattılar. Cumhuriyetin kurduğu bütün fabrikaları sattılar. Tank Paket dahil, bir kuruş bile almadılar. Kırıkkale'de MKE'nin satılmasının altyapısını oluşturmaya çalışıyorlar. Kırıkkale ayakta, biz onların haklarını arıyoruz.

ÖZELEŞTİRİ YAPTI

CHP Genel Başkanı olarak özeleştiri yapıyorum. Bizim de eksiğimiz, kusurumuz, yanlışımız vardı. Bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Açık ve net şunu ifade edeyim. Son 10 yılda en büyük değişim yaşayan parti CHP'dir. Hiç kimsenin sahip çıkmadığı kesimlere sahip çıktık.