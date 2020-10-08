Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a ziyaret
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Yürüyüş" adlı kitabı hediye etti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, Babacan'a, "Adalet Yürüyüşü"ndeki konuşmalar va yazıları içeren, "Özgür ve Adil Bir türkiye için Yürüyüş" adlı kitabı hediye etti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyetini Genel Merkezi'nde girişinde karşıladı.
DEVA Partisi'ne ziyarette Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.
İki lider görüşmenin ardından ortak açıklama yapacak.
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