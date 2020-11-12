Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kadınlara örgütlenme çağrısı

12 Kasım 2020 Perşembe, 16:41

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve yeni oluşturulan 37 ilçenin kadın kolları başkanı ile bir araya geldi. Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, kadınlarla örgütlenmenin önemini konuştuklarını aktararak, “Özellikle yeni kurulan il ve ilçe başkanlarımıza şu mesajı vermek istiyorum: Genel Başkanımızın liderliğinde yürümekte olduğumuz iktidar yürüyüşünde kadınlarımız bu mücadelenin mimarı olacaklar. Bunu yapmak için de örgütlenmeye ihtiyacımız var” dedi.

"KAMUOYU ‘ACABA BU KADINLAR NE İSTİYOR?’ DİYECEKTİR"

Kılıçdaroğlu, kadınların toplumda en güçlü olan kesim olduğunu vurgulayarak, “Kadınlar birliktelik oluştururlarsa kendi güçlerini her alanda hissettirirler ancak tek tek acılarımızı, sevinçlerimizi dile getirdiği zaman kadın gücünün farkında olamıyor. O nedenle örgütlenmek çok önemli. Sorunlarınızı, acılarınızı, sevinçlerinizi ortak olarak dile getirdiğinizde kamuoyu kulak kabartacaktır. ‘Acaba bu kadınlar ne istiyor?’ diyecektir. Aslında siyaset kurumundan isteyeceğiniz çok şey var” diye konuştu.

"BEN BU ÇOCUĞU HANGİ KOŞULLARDA ÜNİVERSİTEYE GÖNDERDİM BİLİYOR MUSUNUZ?"

Kadınların iktidara sorması gereken sorular olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, bir annenin çocuğunun üniversiteyi bitirmiş ve hala işsiz olması durumunda iktidardan hesap sorması gerektiğini vurgulayarak, “Dönüp iktidara ‘Ben bu çocuğu hangi koşullarda üniversiteye gönderdim biliyor musunuz?’ demeniz lazım. Dönüp diyeceksiniz ki ‘Aylardır, yıllardır çocuğumu işsiz bırakana oy vermeyeceğim’. Bir siyasal parti 18 yıldır iktidarda olacak, gencecik çocuklar işsiz gezecek” dedi.

"ÖNÜNÜZDEKİ EN BÜYÜK ENGEL ÖRGÜTLENMEK"

Kadınların hayatın bütün sıkıntılarını doğrudan yaşadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, evde pişirecek yemek olmadığı zaman çocuğunu aç yatıran annelerin dramını AKP iktidarın bilmediğini belirterek, “Sarayda oturanların ister Kilis, ister Antep, ister Edirne’de. Bir annenin çektiği acıları biliyor mu? Bunları her yerde anlatacaksınız. Çok güçlüsünüz. Gücünüzün önündeki en büyük engel örgütlenmemek” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu kadınları şöyle seslendi:





HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE EDECEKSİNİZ

Bir yerde bir kadın haksızlığa uğradığında hep birlikte haksızlığa karşı mücadele edeceksiniz. CHP’li olmanın temel görevi haksızlıkları, adaletsizliğe karşı çıkmaktır. Böyle bir yükümlülüğü CHP üyesi olmakla kazanmış oluyorsunuz. Bu insanı bir görevdir. Bu görev en çok kadınlara yakışır.

YÜZDE 50 İSTİYORSANIZ, KANUN TEKLİFİNE KOYARIZ

Parlamentoda yeteri kadar kadın milletvekili var mı? 306 kadın örgütüyle görüştüm. Bizim tüzüğümüzde kadın kotası var. Biz bu kotanın Siyasi Partiler Yasası’na girmesini istiyoruz. Yasaya girdiği zaman her parti buna uyacak. Meclis’te yüzde 33 kadın olacak. Siz diyorsanız ki yüzde 50, yüzde 50 olarak hazırlarız. Kanun teklifine ilk imzayı ben koyarım Meclis’e sunarız.

İNSANI VE SİYASİ SORUMLULUĞUNUZ VAR

Sizin mücadeleniz, konteynırlarda çöp toplayan kadınların mücadelesidir. Sizin mücadeleniz açlıktan ölen Kübra bebeğin mücadelesidir. Verdiğiniz mücadelenin insanı ve siyasi açıdan da ne kadar değerli olduğunu bilmek zorundasınız. Tarihin size yüklediği böyle bir göreviniz var. İsterim ki her evde huzur olsun, çocuklar gülsün. Milyonlarca işsizin olduğu bir Türkiye’yi düşünün. Kadınlara büyük görev düşüyor. Eğer Türkiye düzelecekse, bunun dinamosunu kadınlar oluşturacaktır. Nerede bir sorun varsa, çözümünü biz biliyoruz. Nasıl çözülür? Devletin kaynaklarını kendiniz ve aileniz için değil de halk için kullanırsanız çözülür. Kendiniz, aileniz, yandaşlarınız için kullanıyorsunuz sorun çözülmez. 18 yıldır geldiğimiz nokta budur.







