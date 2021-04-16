Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kripto para yönetmeliği tepkisi
Gece yarısı yayımlanan kripto para yönetmeliğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki geldi.. Kılıçdaroğlu, durumu 'gece yarısı zorbalığı' olarak değerlendirdi.
Gece yarısı yayımlanan Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yönetmeliğine göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacak.
Yönetmelik ile ilgili ayrıca şu ifadeler kullanıldı:
"Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.
"Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez."
KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda yönetmeliğe tepki gösterdi. Söz konusu durumu 'gece yarısı zorbalığı' şeklinde değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Kurtulamadılar bu zihniyetten. İlla geceyarıları bir akılsızlık yapacaklar. Böyle kararlar verilmeden önce tüm paydaşlarla konuşulur. Kripto kararını kime danıştın ey iktidar? Bu konunun tüm paydaşları ile oturup, istişarelerde bulunacağım" dedi.
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