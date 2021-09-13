Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ÖTV'siz araba paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ÖTV'siz (Özel Tüketim Vergisi) araba vaadini bir kez daha hatırlatarak, "Geliyor gelmekte olan, az kaldı..." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, gençlere seslendi.
"İlk 6 ayda; gençlerimize verdiğim 6 vaadimden biri de “Gençlerin ilk sıfır arabasına sıfır ÖTV” idi" diyen Kılıçdaroğlu, arabaların neden bu kadar vergilendirildiklerini sordu.
Kılıçdaroğlu, "Gençlerimiz hayata atılırken bir araba sahibi dahi olamayacaklarsa biz neden varız, devlet neden var?" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
İlk 6 ayda; gençlerimize verdiğim 6 vaadimden biri de “Gençlerin ilk sıfır arabasına sıfır ÖTV” idi. Gençlerimiz hayata atılırken bir araba sahibi dahi olamayacaklarsa biz neden varız, devlet neden var? Bir arabaya sahip olmanın nesi bu kadar özeldir de böyle vergilendirilmiştir?
Bu arada "suistimal olur" diyenler eğer biraz araştırırlarsa devletin yıllardır -mavi plaka gibi- bu tür uygulamaları olduğunu ve kontrol mekanizmalarının çalıştığını kolayca görebilirler. Neyse gençler, biz işimize bakalım. Geliyor gelmekte olan, az kaldı…
Bu arada "suistimal olur" diyenler eğer biraz araştırırlarsa devletin yıllardır -mavi plaka gibi- bu tür uygulamaları olduğunu ve kontrol mekanizmalarının çalıştığını kolayca görebilirler. Neyse gençler, biz işimize bakalım. Geliyor gelmekte olan, az kaldı…— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 12, 2021
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