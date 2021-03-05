Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partideki ayrılmalara ilişkin dikkat çeken açıklama: Otoriter rejim bundan yararlanıyorsa burada sorunumuz var
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiden ayrılmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin içinde bulunduğu tabloya bakması lazım. Bu tabloda Türkiye, iki ayrı eksene ayrılmış durumda. Bir tarafta demokrasi isteyenler var; ki bunun içinde çok farklı görüşlerde olan insanlar var, hepsinin ortak paydası demokrasi. Bir tarafta da otoriter rejimi isteyenler var. Ayrı parti kurmak, ayrışmak demokrasiden yanaysa bir sorunumuz yok. Ama otoriter rejime destek çıkılıyorsa, otoriter rejim bundan yararlanıyorsa o zaman burada sorunumuz var" dedi
Kemal Kılıçdaroğlu TV'te yayınlanan Liderler Turu programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Partideki ayrılmamalara ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu şu açıklamaları yaptı:
"Demokrasi varsa her partinin içinde tartışma olur. Bazı arkadaşlar partinin dışında yer almak istiyorlar. Partinin izlediği politikayı beğenmeyebilirler ve partinin dışında yer almak, ayrı parti kurmak ve ve kendi düşüncelerini geniş kitlelere ulaştırmak istiyor olabilirler. Eğer demokrasi varsa ve biz demokrasiye saygı duymak istiyorsak, bunlara da saygı duymak zorundayız. Burada üzerinde durulması gereken temel nokta şu; ayrıldıktan sonra kitle gerçekten ona hak verecek mi, vermeyecek mi? Bu kararı veren kişilerin oturup iyi düşünmeleri lazım. Ayrıca şöyle de düşünmeleri lazım; Türkiye'nin içinde bulunduğu tabloya bakması lazım. Bu tabloda Türkiye, iki ayrı eksene ayrılmış durumda. Bir tarafta demokrasi isteyenler var; ki bunun içinde çok farklı görüşlerde olan insanlar var, hepsinin ortak paydası demokrasi. Bir tarafta da otoriter rejimi isteyenler var. Ayrı parti kurmak, ayrışmak demokrasiden yanaysa bir sorunumuz yok. Ama otoriter rejime destek çıkılıyorsa, otoriter rejim bundan yararlanıyorsa o zaman burada sorunumuz var."
'EVE DÖN' ÇAĞRISI
Ayrılanlara "Eve dön çağrısı yapar mısınız?" sorusuna da Kılıçdaroğlu, "Herkese yaparım. Bizim ayrışma, bölünme gibi bir lüksümüzün olmaması lazım" yanıtını verdi.
Video Haberler
- Keşke şehit olabilsek” dedikten sonra şehit düşmüş
- Sokak röportajında isyan! AKP'ye demediğini bırakmadı
- A101 işçilerinden fazla çalışmaya isyan
- Pitbullla fabrika bekçisine dehşeti yaşattılar
- Eminönü’nde esnafın müşteri kavgası kanlı bitti
- Meral Akşener'in şehit haberini aldığı o an
- Bodrum'da utandıran görüntüler! Denizin dibinden çıktı
- Kartal'da dershanenin de bulunduğu binada yangın çıktı
- Fazla yolcu taşıyan minibüsçüden 'pes' dedirten sözler
- Çanakkale’ye yılın ilk leyleği geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bitlis'te helikopter kazasının görgü tanığı konuştu
- Şehitlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B.'ye gözaltı
- İstifa ve görevden çekilme talepleri kabul edilmeyecek
- Bir salvo da sağdan
- Şırnak'ta askeri araç devrildi
- Atatürk'ün Antalya'daki orijinal fotoğrafı
- Demirtaş'tan 11 şehit için başsağlığı mesajı
- Öğretim üyesi dört fakülteye dekan yapıldı!
- Şehitler memleketlerine uğurlandı
- Beyaz TV’nin kurmaca röportajını köylüler bozdu