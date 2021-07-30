Kemal Kılıçdaroğlu'ndan THK tepkisi: Aradım, ulaşamadım...
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birçok ilde görülen orman yangınları üzerine Türk Hava Kurumu (THK) kayyımını aradığını ancak ulaşamadığını açıkladı.
Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Türk Hava Kurumu kayyum elinde yok oldu. Uçaklar yatıyor, pilotlar işinden oldu. Yeni bir iş modeli önerdim; bu uçakları belediyelerimizin kiralamasına ve pilotlar ile teknisyenleri istihdam etmesine izin versinler, yangınlara derhal biz müdahale edelim"
Türk Hava Kurumu kayyum elinde yok oldu. Uçaklar yatıyor, pilotlar işinden oldu. Yeni bir iş modeli önerdim; bu uçakları belediyelerimizin kiralamasına ve pilotlar ile teknisyenleri istihdam etmesine izin versinler, yangınlara derhal biz müdahale edelim.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 30, 2021
"Erdoğan ortalıkta yok ve hiçbir bürokrat onun izni olmadan onay verebilecek durumda değil. Aradım kayyumu, ulaşamadım"
THK KAYYIMI "DÜĞÜNE GİTMEK DURUMUNDA KALDIM" DEMİŞTİ
"Düğüne gitmek durumunda kaldığını" açıklayan Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, dün akşam CNN Türk yayınında "Kemal Kılıçdaroğlu da aramış, ona da ulaşamadık. Hakkını helal etsin" demişti.
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