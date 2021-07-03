Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu hodri meydan: Tereddüt edersem namerdim!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Beni hapse attıracakmış, bir an tereddüt edersem namerdim" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında hazırlanan ve 4 yıl hapsinin istendiği fezlekeye ilişkin videolu bir açıklama yaptı.
Videoyu Twitter hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, ''Beni hapse attıracakmış, bir an tereddüt edersem namerdim'' ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, ''Beni hapse attıracakmış, bir an tereddüt edersem namerdim! Türkiye’nin hafızasında bir gün solacaksın Erdoğan ve bunun için ödenecek ne bedel varsa başım üstüne. Hodri meydan'' diye yazdı.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:
Beni hapse attıracakmış, bir an tereddüt edersem namerdim! Türkiye’nin hafızasında bir gün solacaksın Erdoğan ve bunun için ödenecek ne bedel varsa başım üstüne. Hodri meydan! pic.twitter.com/pJOsPsksZH— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 3, 2021
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