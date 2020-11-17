Kemal Kurkut'u öldürmek suçundan yargılanan polise beraat
Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, 2017 yılında Nevruz kutlamasına katılırken öldürülen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut davasında yargılanan polise beraat kararı verildiğini açıkladı.
Diyarbakır'da 2017 yılında Nevruz kutlamaları sırasında polis kurşunuyla öldürülen Kemal Kurkut için açılan davada karar çıktı. Kurkut’u öldürmekle suçlanan polis memuru Y.Ş hakkında delil yetersizliği gerekçe gösterilerek beraat kararı verildi.
Diyarbakır'da 2017 yılında Nevruz kutlamaları sırasında polis kurşunuyla öldürülen Kemal Kurkut için açılan davada karar çıktı. Kurkut’u öldürmekle suçlanan polis memuru Y.Ş hakkında delil yetersizliği gerekçe gösterilerek beraat kararı verildi.
Mahkeme heyeti, duruşmada sanık Y.Ş. hakkında beraat kararı verirken, olası şüphelinin tespiti için de 72 polis hakkında suç duyurusunda bulunmasını kararlaştırdı.
Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya Kurkut’un ağabeyi Cihan Kurkut, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy katıldı. Duruşmada, sanık Y.Ş. de hazır bulundu.
"CEZASIZLIK POLİTİKASI TAM GAZ DEVAM EDİYOR"
Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Aydın, "Cezasızlık politikası tam hız devam ediyor. Kemal Kurkut’u öldürmekle suçlanan polis memuru hakkında beraat kararı verildi" dedi.
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