Kemal Özkiraz, AKP'li başkanın hakaretlerini iade etti

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 23:24

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e kendisine eleştirilerileri nedeniyle hakaret ettiğini hatırlatarak, "Aynı sözleri iade ediyorum" dedi.

Kemal Özkiraz, daha önce AKP'li Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği eleştiriler nedeniyle kendisine, "hadsiz" diyerek hakaret eden Afyonkarahisar'ın AKP'li Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e aynı sözlerle tepki gösterdi.

"KENDİ İŞİNE BAK, HADSİZ"

AKP'li Mustafa Çöl'ün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanı seçilmesine, "10 yıldır koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tek aday olarak çıktığı genel başkanlık seçimini tekrar kazandı. Kılıçdaroğlu, tek adam düzenini yıkacağını açıkladı" sözlerini alıntılayan Özkiraz, "Sen kendi işine bak hadsiz, karşındaki kişi kurucu partinin lideri. CHP üzerine analiz kasmak senin haddine değil" sözleriyle tepki gösterdi.

Daha önce AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği için Mustafa Çöl'ün hakaretlerine maruz kaldığını ifade eden Özkiraz, şu açıklamayı yaptı:

"Ben bu arkadaşın lideri ile ilgili espri yaptığımda bana hakaret etmişti. Bir CHP'li olarak aynı sözleri iade ediyorum. 'Sen kendi işine bak hadsiz, karşındaki kişi kurucu Parti'nin lideri.' CHP üzerine analiz kasmak senin haddine değil. Sen git belediyeni yönet CHP seni aşar."