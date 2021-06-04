Kemalpaşa'da üreticiye ve istihdama yatırım
İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi, zeytinyağı tesisi projesinin temellerini attı.
Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, seçim vaatleri arasında yer alan, Bağyurdu Yenimahalle’de eski mezbaha olarak kullanılan binanın yıkılarak yerine zeytinyağı tesisi kurulması için çalışmalara başladı. Zeytinyağı üretim tesisi projesinde; Kemalpaşa’nın yıllık 35 bin ton elde edilen kapasitesiyle önemli bir gelir kaynağı olan zeytinin markalaştırılması ve üreticilere daha fazla gelir sağlanması hedeflenirken kalitesi yüksek zeytinyağı elde etmek ve son teknoloji, iki fazlı zeytinyağı sıkma makinelerinden oluşan bir zeytinyağı tesisi kurulması da amaçlanıyor.
Öte yandan, kurulacak bu örnek tesis ile zeytin üreticilerinin bilinçlendirilmesi, zeytin üretiminin yaygınlaştırılması, yöre ekonomisinin güçlenmesi ve istihdamın artmasına katkı sağlanması planlanıyor.
Projesi, Kırsal Hizmet Müdürlüğü tarafından hazırlanan tesisin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu izinleri de tamamlandı. Yapımı Fen İşleri Müdürlüğü’ne havale edilen tesiste sıkma işlemi dışında, şişeleme, paketleme üniteleri de yer alacak. Ayrıca tesiste ilk etapta 10 işçi istihdam edilecek.
“ZEYTİNYAĞI İLÇENİN MARKASI HALİNE GELECEK”
Bağyurdu’nda mayıs ayı içerisinde temeli atılan tesisin çalışmalarını inceleyen Başkan Rıdvan Karakayalı, “Zeytinyağı tesisimizin çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz inşaatın temellerini de attı. İlçemizde kirazdan sonra ikinci ürünümüz olan zeytini marka haline getirecek, zeytinyağı ile değerlendireceğiz. Zeytinyağını ilçemizin en önemli markası haline getirmek için çalışmalara devam edeceğiz.” diye konuştu.
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