Kemeraltı'nda UNESCO için çalışmalar başlıyor

19 Ocak 2021 Salı, 11:27

2.500 yıllık tarihe ev sahipliği yapan Kemeraltı ve çevresindeki han, hamam, cami, kilise, sinagog, okul, çeşme gibi tarihi ve kültürel yapıların ve değerlerin asıllarına uygun şekilde canlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla kamu, sivil toplum ve özel sektörün ortaklığıyla kurulan Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş 'nin (TARKEM) Ocak ayı Yönetim Kurulu Toplantısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer'in başkanlığında yapıldı. Çevrimiçi olarak düzenlenen yılın ilk toplantısında, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne kabul edilen Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve çevresinin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesi için yürütülecek çalışmalar ele alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak'ın da katıldığı toplantıda TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda UNESCO İletişim ve Koordinasyon Ofisi’nin Şubat ayı içerisinde Basmane’de açılarak faaliyete başlayacağını, ofis ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından Mart ayı sonunda bir alan yönetim planı hazırlanması için şartname oluşturulacağını ve alan yönetim planı yapılacağını söyledi. UNESCO için hazırlanacak taslak raporun Eylül ayında oluşturulması gerektiğini de ifade eden İneler, “Ekim ayının sonunda son taslak raporun İzmir kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor. Hazırlanan Alan Yönetim Planı Aralık 2021'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne sunulacak. Alan Yönetim Planı Meclis'ten geçtikten sonra artık UNESCO'nun ikinci yılına gireceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İneler'den çalışmalarla ilgili yol haritasının daha da detaylandırılarak gelecek günlerde kendisine ve TARKEM yönetim kurulu üyelerine bilgi vermesini istedi. Soyer, “Sizin zihninizde yol haritası ve takvim belli. Bütün bu süreci biraz daha açarak bizlere ulaştırın. Çünkü hepimizin zihninde aynı netlikte bu sürecin yer alması lazım. Şubat ayı sonunda madem düğmeye basacağız ve UNESCO sürecini başlatmış olacağız, hepimizin aklında bu hikaye net, oturmuş olmalı” dedi. Başkan Soyer ayrıca “UNESCO bir koruma projesidir, gözbebeğimiz olan bu alanı, Kemeraltı, Kadifekale ve Basmane Bölgeleri’ni koruyarak canlandırmalı, ve bu süreci yerelde bulunan ziyaretçi, esnaf, mal mülk sahibi, yatırımcı, yıllardır orada yaşayan tüm kesimlere sahiplendirmeliyiz” dedi.

UNESCO sürecinin yerel, ulusal ve uluslararası bir iletişim gerektirdiğini ifade eden Başkan Soyer, “UNESCO İletişim ve Koordinasyon ofisinin kurulması ile startı vermiş olacağız. Dosyayı ne zaman hazırlayıp, Paris’e sunacağımızı açıklamamız lazım. O nedenle bütün bu süreci hepimizin çok iyi biliyor olması gerekiyor” diye konuştu.