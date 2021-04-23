Kendall Jenner'ı tehdit edene uzaklaştırma
Süper model Kendall Jenner, kendisini ölümle tehdit kişi hakkında 5 yıl uzaklaştırma kararı aldırdı.
Forbes'un dünyanın en çok kazanan mankenler listesinde zirveye yer alan Amerikalı model ve televizyon yıldızı Kendall Jenner, Malik Bowker'ın önce onu sonra da kendisini öldürmeyi planladığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Yapılan incelemelerden sonra Jenner polis korumasına alıdı. Bowker hakkında ise mahkemeden beş yıllık uzaklaştırma kararı çıktı.
ELEKTRONİK TEMAS DA YASAK
Bowker’ın 25 yaşındaki mankenin evi, iş yeri ve aracından en az 30 metre uzak durması gerekiyor. Adam kaçırmadan sabıkalı olan ve şu anda bir hastanede psikiyatri tedavisi gören Bowker’ın mankenle elektronik temas kurması da yasaklandı.
Video Haberler
- Başkan Ataç çocuk korosuyla buluştu
- CHP'li gençlerden valiliğe '128 milyar dolar' testi
- TBMM’de davetsiz misafir
- Canlı yayında tuhaf sesler... Lütfen itiraf edin...
- Birçok dilde soruldu: 128 milyar dolar nerede?
- Çok konuşulacak video.... Hepsi kayıtlarda artık...
- Taksim’de kısıtlamada gece kulüplerine baskın kamerada
- Aracını tamir etmek isterken feci şekilde can verdi
- Beşiktaş'taki otobüs kazası; şoför tutuklandı
- Pitbullu bıçaklayıp sahibini dövdüler
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 23 Nisan'da kapanma kararı
- Mehmet Ceyhan: Çok büyük bir hata yaptık
- Thodex'in kurucusundan 'vurgun' iddialarına yanıt
- Yeni bakan tepkilere dayanamadı, hesabını kapattı
- Hukuksuz atamayla görev
- Bakan Koca'dan tedbirlerle ilgili açıklama
- 3 ile dikkat çekti: İnsanlar ölmeye başlayacak
- Saray'a teslim olmak yok
- Gazeteci Selahattin Duman hayatını kaybetti
- Hakan Altun'un sağlık durumuna ilişkin gelişme