Kendi kızına cinsel istismara tahliye

03 Ekim 2020 Cumartesi, 06:00

12 Ağustos’ta Özdemir’in şikâyeti üzerine M.A gözaltına alındı. M.A. Emniyet’teki ifadesinde, “Bebeğin babası benim” dediği belirtildi.

12 Ağustos’ta tutuklanan M.A’nın, Özdemir’e cinsel saldırıda bulunmadığını ilişkilerinin olduğunu ve 2020 yılına ait WhatsApp konuşmalarını gösterdiği öğrenildi.

Bunun üzerine M.A., “nitelikli cilsel saldırı” suçlamasıyla yargılandığı davada takipsizlik kararı verilerek 24 Ağustos’ta serbest bırakıldı.

Emine Özdemir, “3 yıl önce M.A. isimli şahıs tarafından bir su deposunda cinsel istismara uğradım. 3 yıl boyunca beni ilişkiye zorladı. Köye ve aileme rezil olurum korkusuna her dediğini yapmak zorunda kaldım. 2019 Kasım ayında ise M.A. tarafından hamile kaldım. Çocuğu doğurduğumda daha 17 yaşımdaydım. Bebeğe bakacak durumum olmadığı için Çocuk Esirgeme Kurumu’na vermek zorunda kaldım. Can güvenliğim yok. Hayatım mahvoldu” dedi.

‘M.A. KÖYDEN KAÇTI’

Özdemir’in avukatı İbrahim Demirci ise “1 çocuğa karşı nitekli istismarla yargılanması gerekirken hakkında yanlış kanaatler getirilerek yanlış işlemlerle tahliye edildi. Kendisi yargılamaktan korktuğu için ikamet ettiği köyü terk etmiş, ailesini de yanına alarak kaçmıştır. Sanığın ivedilikle tutuklanmasını ve yargılanmasına tutuklu devam edilmesi zaruridir” ifadelerini kullandı.